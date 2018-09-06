Onlar erdi muradına...

Çiftin Malatya’da gerçekleşen düğününe çok sayıda davetli, sevenleri ve spor camiası katıldı. Elazığ’da polis olarak görev yapan aynı zamanda futbol hakemliğini bu şehirde yürüten Burak Gültek’i memleketi Malatya’daki düğününde Elazığ spor camiası da yalnız bırakmadı. Süper Lig Hakemi Suat Arslanboğa’nın çelenk gönderdiği düğünde Burak ve Bükte çifti davetlilerle birlikte doyasıya eğlendi. Malatya hakem camiası Burak Gültek’in düğününde tam kadro yer alırken, çiftler gecenin sonunda kendilerini yalnız bırakmayan misafirlere teşekkür etti. Malatya Bölgesi B Klasman hakemi Batuhan Gültek’in ikizi olan Burak, ikizi Batuhan’ın geçen yaz evlenmesinden sonra kendisi de bekarlığa veda etmiş oldu. busabahmalatya.com