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“Önemli olan kazanmaktı”

Bölgesel Amatör Lig’e derbi galibiyetiyle moralli başlayan Yeşilyurt Belediyespor’da teknik direktör Hayati Palancı, Pütürge karşısında alınan 3 puanı yorumladı. Malatya spor camiasına teşekkür eden Palancı, Malatya’ya 3. Lig takımı kazandırmak istediklerini yineledi.

“Önemli olan kazanmaktı”

Bölgesel Amatör Lig’e derbi galibiyetiyle moralli başlayan Yeşilyurt Belediyespor’da teknik direktör Hayati Palancı, Pütürge karşısında alınan 3 puanı yorumladı. Malatya spor camiasına teşekkür eden Palancı, Malatya’ya 3. Lig takımı kazandırmak istediklerini yineledi.

25 Eylül 2018 Salı 14:34
“Önemli olan kazanmaktı”

BAL 2. Grup 1. Hafta maçında Pütürge Belediyespor’u 1- 0 mağlup eden Yeşilyurt Belediyespor’da Teknik Direktörü Hayati Palancı, elde ettikleri galibiyeti değerlendirdi. Derbi maçın sıcak bir havada oynandığına dikkat çeken ve her iki takımın da asıl oyununu stres ve sıcaktan dolayı sergileyemediğini belirten Palancı, “İki takımı da yürekten kutluyorum gerçekten Malatya’nın adına yakışır bir müsabaka oldu. Maça gelecek olursak, tabi bana göre sezonun en zor maçlarından birisiydi. Hava sıcaklığı, rakibin Malatya takımı olması, futbolcuların ilk maç baskısı gibi olumsuz etkenler iki takımı da etkiledi diye düşünüyorum. Kazanmak çok önemliydi, kazanarak önemli bir 3 puanı hanemize yazdırdık. Mücadele boyunca disiplinden kopmayan, maç bir an olsun bırakmayan oyuncularımı gönülden kutluyorum. Lige iyi başlamak önemliydi. Yeşiltepe’ deki müsabakayı binlerce Malatyalı izledi. Bu tablo Malatya futbolu adına oldukça sevindirici bir tablo diye düşünüyorum. Oraya gelen bütün futbolseverlere teşekkür ediyorum. İnşallah bu sezon Malatyalıların da desteğiyle Malatya’mıza bir 3.lig takımı kazandırmak istiyoruz.” Şeklinde konuştu.

FATİH AVCI

Anahtar Kelimeler:
Yeşilyurt BelediyesporHayati Palancı
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