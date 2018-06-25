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Öncelik orta saha, forvet!

Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek, transferdeki son durumu değerlendirdi. Mevcut kadroyu büyük oranda korumayı hedeflediklerini belirten Gevrek, orta saha ve forvet bölgelerine takviye yapılacağını söyledi. İsmi diğer takımlarla anılmaya başlayan Yeni Malatyasporlu oyuncuların durumuna açıklık getiren Adil Gevrek “Satmayız demiyorum. Kulüp menfaatleri neyi gerektiriyorsa o adımı atarız.” dedi.

Öncelik orta saha, forvet!

Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek, transferdeki son durumu değerlendirdi. Mevcut kadroyu büyük oranda korumayı hedeflediklerini belirten Gevrek, orta saha ve forvet bölgelerine takviye yapılacağını söyledi. İsmi diğer takımlarla anılmaya başlayan Yeni Malatyasporlu oyuncuların durumuna açıklık getiren Adil Gevrek “Satmayız demiyorum. Kulüp menfaatleri neyi gerektiriyorsa o adımı atarız.” dedi.

25 Haziran 2018 Pazartesi 11:24
Öncelik orta saha, forvet!

Süper Lig’deki ilk senesinde başarılı bir sezonu geride bırakan Yeni Malatyaspor, yeni sezon da ligde üst sıralara tırmanmanın planlarını yapıyor. Geçen yıl oyuncu kadrosunu yüzde 80 oranda yenileyen Malatya temsilcisi, beklenen performansı gösteremeyen futbolcularla yollarını ayırmak istiyor. Yapacakları nokta transferlerle 2018-2019 sezonunda ligde daha üst sıraları hedeflediklerini ifade eden Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek, katıldığı bir spor programında takımla ilgili son gelişmeleri değerlendirdi. Teknik direktör Erol Bulut’un istediği oyuncular üzerinde yoğunlaştıklarını belirten Gevrek, üç mevkii de futbolcu transfer edeceklerini söyledi.

“SATMAYIZ DEMİYORUM”

Transfer komitesinin çalışmalarına değinen Gevrek, “İstediğimiz oyuncular var. Teklifimizi yaptık ve beklemeye başladık. Önceliğimiz elimizdeki mevcut kadroyu korumaya çalışmak. Yapacağımız 3-4 nokta transferle kadromuzu güçlendirmeyi hedefliyoruz. Bunlardan ilkini gerçekleştirdik. Teknik heyetin üzerinde durduğu bazı oyuncular var. Onları da transfer sezonu içerisinde takıma kazandırmayı planlıyoruz. Bazı oyuncularımızın transferiyle ilgili isimleri basında geçiyor. Adem Büyük ile ilgili bize gelen resmi bir teklif yok. Satmayız demiyorum. Diğer oyuncularımız içinde geçerli, eğer kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda bize gelen bir talep olursa değerlendirip gerekli adımları atarız. Özellikle takviye yapmayı düşündüğümüz bölgeler var. Bu bölgeler orta saha, kenar ve forvet hattı olmak üzere hücum ağırlıklı oyunculardan olacak. Bir de stoper mevki için arayış içerisindeyiz. Tabi bu sol stoperde olabilir. Ama şuan önceliğimiz orta saha ve ilerisi yönde.” diye konuştu.

“BANA GÖRE İYİYDİ”

Dünya Kupasında Fas Milli Takımında görev yapan golcü oyuncu Khalid Boutaib’in iyi bir futbolcu olduğunu ifade eden Gevrek, “ilk maçta sakatlığı nedeniyle oynamamıştı. İkinci maçta ilk 11’de sahada yer aldı. Bana göre iyiydi. Geçtiğimiz sezon takımımızda iyi bir sezon geçirdi. Dünya Kupası’nda da bana göre iyi oynadı. Bir maç daha var, inşallah o maçta da iyi oynar. Geçen sezon Süper Lig’de önemli katkı sağladı, bizim için önemli bir oyuncu.” dedi.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Anahtar Kelimeler:
Yeni MalatyasporYeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek
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