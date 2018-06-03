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“Önceliğimiz iç transfer”

Yeni Malatyaspor Sportif Direktörü Ali Ravcı, Teknik Direktör Erol Bulut ile yola devam etmenin kendileri için bir avantaj olacağını ifade ederek, kamp çalışmalarının 25 Haziran’da başlayacağını söyledi. Takımdan gönderilecek oyuncu listesinin belli olduğunu da belirten Ravcı, “Önceliğimiz iç transfer olacak” dedi.

“Önceliğimiz iç transfer”

Yeni Malatyaspor Sportif Direktörü Ali Ravcı, Teknik Direktör Erol Bulut ile yola devam etmenin kendileri için bir avantaj olacağını ifade ederek, kamp çalışmalarının 25 Haziran’da başlayacağını söyledi. Takımdan gönderilecek oyuncu listesinin belli olduğunu da belirten Ravcı, “Önceliğimiz iç transfer olacak” dedi.

03 Haziran 2018 Pazar 11:08
“Önceliğimiz iç transfer”

Yeni Malatyaspor Sportif Direktörü Ali Ravcı, yeni sezonda daha iyi bir Yeni Malatyaspor oluşturmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Ligin tamamlanmasının ardından yeni sezonun planlamasına hemen başladıklarını dile getiren Ravcı, “Sezon biter bitmez yeni sezon planlamamıza başladık. Bu doğrultuda kamp programı ve transferde izlenecek politika gibi önemli konuları netleştirdik. İnşallah bir aksilik ya da değişiklik olmaz ise 25 Haziran’da Malatya’da toplanarak kamp çalışmalarımızın startını vereceğiz. Transferde ise oluşturulan komitemiz takıma yarar sağlayacağına inandığı isimleri kadromuza katacak. Tabii Erol hocamız ile yola devam edecek olmamız bizim için büyük bir avantaj. Sonuçta bu takımın dokusunu çok iyi biliyor. Kendisi takımla ilgili bazı kararlarını hayata geçirmeyi düşünüyor. Biz de bu konuda kendisine yardımcı olacağız. Umarım her şey daha iyi olur.” diye konuştu.

GÖNDERİLECEKLER LİSTESİ HAZIR

Futbolcu transfer ederken de gönderirken de bazı zorluklar yaşadıklarını kaydeden Ravcı, takımdan gönderilecek isimleri belirlediklerini söyledi. Ravcı, “Transferde önceliğimiz iç transfer olacak. Bu doğrultuda göndereceğimiz isimler olacak. Muhakkak bizden memnun olmayan futbolcularımız vardır. Onlarından yanında bizim de belirlediğimiz isimler var. Tabii futbolcuyu transfer ederken de, gönderirken de bazı zorluklar yaşıyorsunuz. Bizim de aynı zorluklarla karşılaşacağımız bir gerçek. Bunu en minimum sıkıntıyla aşmak için elimizden geleni yapacağız. Bu anlamda camiamız bize sabır gösterirse işimiz daha kolay olur diye düşünüyorum.” şeklinde konuştu.

busabahmalatya.com

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Anahtar Kelimeler:
YENİMALATYASPORAli RavcıErol BulutTransfer
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