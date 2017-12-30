Yeni Malatyaspor yönetimi devre arasında kadrosuna katacağı isimlerle ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Kadrosunda 12 yabancı oyuncusu bulunan sarı kırmızılı kulüp, dış transferde eksik gördüğü mevkilere oyuncu almak için ilk olarak kadrosundaki yabancı kontenjanını açmak zorunda. Bunun için ilk yarıda istediği oranda yararlanamadığı Barazite, Dia, Farnolle ve Sadio’yu göndermek isteyen kulüp böylelikle hem maliyeti düşürüp hem de yer açacak. Ancak oyuncularla yapılan anlaşmalar gereği bu futbolcuları gönderirken bile ciddi maliyetlere katlanacak kulüp, en az zararla bu futbolcuları elden çıkarmanın yollarını arıyor.

Diğer bir yandan ise Erol Bulut’un hem yerli hem de yabancı olarak sunduğu dış transfer raporu üzerinde çalışan başkan Adil Gevrek, bu kapsamda sol bek, forvet, kaleci ve savunma için belirlenen isimlerle tek tek ön görüşme gerçekleştiriyor. 3 Ocak’ta başlayacak kamp için görüşülen bazı isimlerin transferini tamamlamak isteyen yönetim, şu sıralar ağırlığı ise gönderilecek oyunculara veriyor. Yeni Malatyaspor yönetimi kadro planlamasında yalnızca yabancı oyuncu göndermeyecek. Takımdan ayrılmak isteyen Eren, Murat Akça ile birlikte beklenileni veremeyen Batuhan’da gitmesine sıcak bakılan isimler arasında geliyor.

FATİH AVCI