30 Aralık 2017 Cumartesi

Önce gidecek sonra gelecek!

Kadrosunu belirlenen öncelikli 4 mevki için nokta transferlerle güçlendirmek isteyen Yeni Malatyaspor, devre arası transfer çalışmalarını sürdürüyor. Takımdaki yabancı kontenjanını açmak için Dia, Barazite, Farnolle ve Sadio ile en uygun maliyetle ayrılmanın yollarını arayan yönetim, bir diğer yandan da Erol Bulut’un istediği oyuncularla tek tek temasa geçiyor.

30 Aralık 2017 Cumartesi 12:24
Önce gidecek sonra gelecek!

  Yeni Malatyaspor yönetimi devre arasında kadrosuna katacağı isimlerle ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Kadrosunda 12 yabancı oyuncusu bulunan sarı kırmızılı kulüp, dış transferde eksik gördüğü mevkilere oyuncu almak için ilk olarak kadrosundaki yabancı kontenjanını açmak zorunda. Bunun için ilk yarıda istediği oranda yararlanamadığı Barazite, Dia, Farnolle ve Sadio’yu göndermek isteyen kulüp böylelikle hem maliyeti düşürüp hem de yer açacak. Ancak oyuncularla yapılan anlaşmalar gereği bu futbolcuları gönderirken bile ciddi maliyetlere katlanacak kulüp, en az zararla bu futbolcuları elden çıkarmanın yollarını arıyor.

Diğer bir yandan ise Erol Bulut’un hem yerli hem de yabancı olarak sunduğu dış transfer raporu üzerinde çalışan başkan Adil Gevrek, bu kapsamda sol bek, forvet, kaleci ve savunma için belirlenen isimlerle tek tek ön görüşme gerçekleştiriyor. 3 Ocak’ta başlayacak kamp için görüşülen bazı isimlerin transferini tamamlamak isteyen yönetim, şu sıralar ağırlığı ise gönderilecek oyunculara veriyor. Yeni Malatyaspor yönetimi kadro planlamasında yalnızca yabancı oyuncu göndermeyecek. Takımdan ayrılmak isteyen Eren, Murat Akça ile birlikte beklenileni veremeyen Batuhan’da gitmesine sıcak bakılan isimler arasında geliyor.   

FATİH AVCI
Anahtar Kelimeler: BusabahYeni MalatyasporDiaBaraziteFarnolleSadio

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    LİNKLER
    E-GAZETE
    • BUSABAH GAZETESİ - 30 Aralık 2017 Manşeti
    • BUSABAH GAZETESİ - 29 Aralık 2017 Manşeti
    ARŞİV
    Haber Sistemi | TE Bilişim
    2017 © Copyright © by Busabah Malatya 2017