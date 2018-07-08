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Ömer’in hacı babası!

Yeni Malatyaspor’un yeni transferi Ömer Şişmanoğlu’nun babası Hasan Şişmanoğlu, futbola olan ilgisi ve tribündeki renkli görüntüleriyle oğlundan daha çok dikkat çekiyor.

Ömer’in hacı babası!

Yeni Malatyaspor’un yeni transferi Ömer Şişmanoğlu’nun babası Hasan Şişmanoğlu, futbola olan ilgisi ve tribündeki renkli görüntüleriyle oğlundan daha çok dikkat çekiyor.

08 Temmuz 2018 Pazar 11:31
Ömer’in hacı babası!

Ömer Şişmanoğlu’nun Beşiktaş’ta forma giydiği dönemde tribündeki dua eden, Kuran okuyan ve uzun sakallarıyla zaman zaman futbol da oynayan görüntüleriyle akıllara kazınan babası Hasan Şişmanoğlu, yeni sezonda oğlunu Malatya’daki maçlarda da yakından takip edecek. Ömer’in Malatya’ya transfer olmasından sonra özelikle sosyal medyada sarı kırmızılı futbolseverler baba Şişmanoğlu’nu Malatya’ya davet ederken, Hasan Şişmanoğlu’nun Malatyaspor için de dua etmesini istediler. Ömer Şişmanoğlu’nun ilk antrenörlüğünü yapan babası, gelininin başını kapatmasını istemiş, Ömer’in yabancı uyruklu eşi başını kapatıp tesettüre girmişti.

Hasan Şişmanoğlu oğluyla ilgili verdiği bir röportajda şu ifadeleri kullanmıştı: “Benim baba olarak en büyük eksiğim şu; Oğlumu daha çok dine yönlendirebilseydim, ona sarılmasını sağlayabilseydim diye düşünüyorum. O zaman daha büyük takımlarda oynayabilirdi (Program sırasında Ömer Şişmanoğlu MP Antalyaspor forması giyiyordu). Mesela İngiltere'de oynayabilirdi. Avrupa'dan da teklifler almıştı. Çok şükür Milli Takım'a kadar da yükseldi. İnanç çok önemli... Süper Lig'de gol atanlara, şampiyon olanlara bakın. Teknik direktörü Ertuğrul Sağlam'a bakın. Nasıl Bursaspor'la şampiyon oldu? Bütün millet onu çok sevdi ve onun için dua ettiler. Karşılığında Bursaspor şampiyonluğa ulaştı. Eğer insanda inanç olursa, yapamayacağı şey yoktur."

FATİH AVCI

Anahtar Kelimeler:
Yeni Malatyasporömer şişmanoğluHasan Şişmanoğlu
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