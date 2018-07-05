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Ömer Şişmanoğlu Yeni Malatyaspor'da!

Bir dönem Beşiktaş'ta da forma giyen Ömer Şişmanoğlu Yeni Malatyaspor'a transfer oldu.

Ömer Şişmanoğlu Yeni Malatyaspor'da!

Bir dönem Beşiktaş'ta da forma giyen Ömer Şişmanoğlu Yeni Malatyaspor'a transfer oldu.

05 Temmuz 2018 Perşembe 14:10
Ömer Şişmanoğlu Yeni Malatyaspor'da!

Yeni Malatyaspor, geçen sezon Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de forma giyen Ömer Şişmanoğlu ile anlaştı. Ömer Hasan Şişmanoğlu, 1 Ağustos 1989 doğumlu. Futbol hayatına Hamburg kentinin SC Vatan Gücü kulübünde başladı. Ömer, Almanya’da çeşitli takımlarda forma giydikten sonra Türkiye’de Süper Lig takımlarından Kayserispor'a transfer oldu. Buradaki performansıyla kısa sürede dikkatleri çeken golcü futbolcuyu bir diğer Süper Lig takımı Antalyaspor'da forma giydi. Antalyaspor’da da yükselişine devam eden Ömer Şişmanoğlu, buradan Beşiktaş’a transfer oldu. Beşiktaş'ın zengin kadrosunda forma şansı bulamayan golcü futbolcu yeni sezonda Malatyaspor forması giyecek.

HABER MERKEZİ

Son Güncelleme: 05.07.2018 14:16
Anahtar Kelimeler:
Süperligömer şişmanoğluYENİMALATYASPOR
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