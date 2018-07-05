Ömer Şişmanoğlu Yeni Malatyaspor'da!

Yeni Malatyaspor, geçen sezon Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de forma giyen Ömer Şişmanoğlu ile anlaştı. Ömer Hasan Şişmanoğlu, 1 Ağustos 1989 doğumlu. Futbol hayatına Hamburg kentinin SC Vatan Gücü kulübünde başladı. Ömer, Almanya’da çeşitli takımlarda forma giydikten sonra Türkiye’de Süper Lig takımlarından Kayserispor'a transfer oldu. Buradaki performansıyla kısa sürede dikkatleri çeken golcü futbolcuyu bir diğer Süper Lig takımı Antalyaspor'da forma giydi. Antalyaspor’da da yükselişine devam eden Ömer Şişmanoğlu, buradan Beşiktaş’a transfer oldu. Beşiktaş'ın zengin kadrosunda forma şansı bulamayan golcü futbolcu yeni sezonda Malatyaspor forması giyecek.