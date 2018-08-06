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Ömer, Ömer’e karşı!

Ömer, Ömer’e karşı!

06 Ağustos 2018 Pazartesi 11:56
Ömer, Ömer’e karşı!

Yeni Malatyaspor’un Göztepe’den transfer ettiği golcü oyuncu Ömer Şişmanoğlu, Gazişehir maçının devre arasında oğlu Elias Ömer ile ilk kez taraftarın karşısına çıktı. Karşılaşmayı tribünden izleyen tecrübeli oyuncu müsabakanın devre arasını fırsat bilerek 2 yaşındaki oğluyla karşılıklı top oynadı. Tribünlerdeki heyecanlı bakışlar arasında yeşil zemine inen yeni transfer Ömer Şişmanoğlu, taraftarlardan alkış aldı. Sakat olduğu için hazırlık maçında dinlendirilen golcü oyuncunun Göztepe maçına kadar düzeleceği açıklandı. Ömer Şişmanoğlu maçtan sonra ise soyunma odasına girerek genç oyuncuları tebrik etti.

SELAHATTİN BAYRAK

Anahtar Kelimeler:
ömer şişmanoğluElias Ömer
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