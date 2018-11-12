Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
91445
ALTIN
211.129
DOLAR
5.4563
STERLİN
7.0190
EURO
6.1401

Ömer idmanlara başladı

Yeni Malatyaspor’un forvet oyuncusu Ömer Şişmanoğlu tedavisinin tamamlanmasının ardından Malatya’ya gelerek bireysel antrenmanlara başladı.

Ömer idmanlara başladı

Yeni Malatyaspor’un forvet oyuncusu Ömer Şişmanoğlu tedavisinin tamamlanmasının ardından Malatya’ya gelerek bireysel antrenmanlara başladı.

12 Kasım 2018 Pazartesi 12:28
Ömer idmanlara başladı

Yardımcı antrenör Murat Yüksel nezaretinde çalışmalarını sürdüren Şişmanoğlu kulüp televizyonuna yapmış olduğu açıklamada en kısa sürede takımla birlikte olmak için yoğun bir tempoyla çalışacağını kaydetti. Nurettin Soykan Tesisleri’nde kendisi için hazırlanan özel programla çalışan Şişmanoğlu, takımın aldığı başarılı sonuçların kendisini mutlu ettiğini ifade ederek, “Göztepe maçında gol attıktan sonra ayağım kırılmış ama bunu o zaman anlayamamışlar. Ayağım kırık şekilde 4 hafta oynadım. Daha sonra çekilen bir MR neticesinde kırık ortaya çıktı. Tabi takımın aldığı sonuçlar beni çok mutlu etti. Ancak uzaktan izlemek çok üzücü geldi. Çünkü orada olup onlara katkı sunmak için elimden geleni yapardım. Ben bu süreci en kısa sürede atlatıp, tekrar dönmeyi umuyorum. Kedimi çok iyi hissedemiyorum ve yeniden gollerimle sahada olacağım” diye konuştu.

İHA

Anahtar Kelimeler:
Yeni MalatyasporForvet Oyuncuömer şişmanoğlu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
E.Y. Malatyaspor’da hedef 'Avrupa'
E.Y. Malatyaspor’da hedef 'Avrupa'
Süper Lig’de bir ilk!
Süper Lig’de bir ilk!
Burası Malatya buradan çıkış yok!
Burası Malatya buradan çıkış yok!
Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim