Ömer: Benim sezonum olacak!

İzmir temsilcisi Göztepe ile karşılıklı olarak sözleşmesini fesih ettikten sonra, teknik direktör Erol Bulut’un raporu doğrultusunda Yeni Malatyaspor’a transfer olan Ömer Şişmanoğlu sarı-kırmızılı takımla eski günlerine tekrar döneceğini söyledi. Eski takımında şanssız bir sakatlık dönemi yaşadığını ifade eden golcü oyuncu Malatyaspor ile birlikte yeni bir sayfa açtığını herkese göstereceğini belirtti.

TARAFTARIN DESTEĞİNİ İSTEDİ

Yeni Malatyaspor’un Bolu kampına katıldıktan sonra takımda güzel bir arkadaşlık ortamı olduğunu ve kısa sürede yeni takım arkadaşlarına alıştığını kaydeden Şişmanoğlu, “Malatya’ya imza atarken bir an bile tereddüt etmedim. Çünkü daha önceden tanıdığım birlikte top oynadığım oyuncular var. Özellikle teknik direktörümüz Erol Bulut’un beni takımda düşünmesi beni mutlu etti. Burada kendimi bulacağıma inanıyorum. Biliyorsunuz geçen sezon Göztepe’de şanssız bir sakatlık yaşadım ve kendimi toparlamam biraz zor oldu. Sonuçta yepyeni bir sayfa açtım ve bu sayfa güzel şeyler yazmak istiyorum. Bu konuda hocam olsun, takım arkadaşlarım olsun bana gerçekten yardımcı oluyorlar. Taraftarlarımızın beni destekleyeceğine inanıyorum. Onlarında desteğine ihtiyacım olarak. İnşallah bana inananları mahcup etmeyeceğim. Yeni sezonun başlamasını iple çekiyorum. İnşallah gerçek Ömer’i herkese izleteceğim. Bunun içinde çok çalışmam gerek. Burada hocamızın verdiği rapor doğrultusunda yoğun bir tempoyla çalışmalarımızı sürdürüyorum.” diye konuştu.