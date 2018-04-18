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Ömer Ali Delibaş Yazdı: İki yıldır yenilmiyor!

Ömer Ali Delibaş Yazdı: İki yıldır yenilmiyor!

18 Nisan 2018 Çarşamba 16:57
Ömer Ali Delibaş Yazdı: İki yıldır yenilmiyor!

Azmin zaferinin adı Pütürge!

Bundan yaklaşık 20 yıl önce 3. Lig’de mücadele eden Malaya temsilcisi 98-99 sezonunda küme düşmüştü.

Aradan geçen yıllarda Malatya amatöründe mücadele eden siyah-beyazlılar 2016-2017 sezonunda namağlup şampiyon olarak 1.Amatöre adını yazdırdı.

Sezonun ortalarından buyana kendisiyle iletişimde olduğum kulüp başkanı Necmettin Akdağ, her görüşmemizde hedeflerinin asla BAL olmadığını yıllar önce mücadele ettikleri 3. Lige yükselmek olduğunu söyleyerek konuşmaya başlardı.

Gel zaman git zaman Pütürgespor 1.Amatörü yine namağlup tamamlayıp Play off’a adını yazdırmayı başardı.

Mütevazi ve çalışkan kadrosuyla haddini bilerek rakipleri karşısına çıkan Malatya temsilcisinin bileği 2 sezondur bükülemiyor.

Hafta sonu oynanan baraj maçını baştan sona kadar yakından takip ettim.

Güzel bir atmosferde oyun ilerlerken erken gelen kırmızı kart Pütürge Belediyespor’un planlarını değişmeye zorladı.

Düzenli şekilde yapılan antrenmanın meyvesini bu maçta en güzel şekilde aldılar. Sahada 10 kişi kaldıklarını ne izleyenlere nede rakiplerine hissettirdiler…

Genel itibariyle orta alanda geçen karşılaşmada iki takımında gole çok yaklaştığı pozisyonlar oldu.

İki takımda kazanma arzusuyla dostça mücadele ettiler.

Ama şunu rahatlıkla belirtebilirim. Pütürge Belediyespor’un savunması daha diri futbolculardan kuruluydu…

İnönü Üniversitesi ise takım olarak gününde değildi. Keza direkten dönen bir de şutları var…

Doğal olarak sabaha kadar da oynansa eşitlik bozulmazdı. Maçın hakkı 3 puanlı sistemde beraberlikti!

Takımın bel kemiği hiç şüphesiz Mehmet Ayaoku…

Arguvanspor ile oynanan maçta kurtardığı 2 penaltı atışıyla kendisinin ve arkadaşlarının kaderini belirlemişti.

Bu maçta da kritik kurtarışlara imza attı. Maçın penaltı atışlarına gitmesi belki de en çok onun işine yaradı. Çünkü o kendisinden emindi…

Velhasıl kelam bir ilçe takımının bölgesele çıkmasına çok sevindim.

İş adamından taraftarına daha çok destek bulacağına inancım tam! İnşallah başarılı olurlar.

Gönül ister ki daha fazla takımımız üst liglerde mücadele etsin.

Ama bu işi kim daha iyi yapacaksa onlar hakkıyla yapsın.

Bu arada sezona parasal sorunla mücadele ederek başlayan sahada onur mücadelesi vererek kayıp eden İnönü Üniversitesisporlu oyuncuları ayrı tebrik ediyorum. En azından sahada penaltı atışlarının sonuna kadar takımlarına sahip çıkıp terk edip gitmediler…

Son Güncelleme: 18.04.2018 16:59
Anahtar Kelimeler:
ömer Ali DelibaşPütürge BelediyesporNecmettin Akdağ
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