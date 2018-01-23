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OLİMPİYATLARA ERCİYES’TE HAZIRLANIYOR

Fransa’da yaşayan engelli Milli sporcusu Mehmet Çekiç, olimpiyat oyunları için hazırlıklarını Erciyes Kayak Merkezi’nde sürdürüyor.

OLİMPİYATLARA ERCİYES’TE HAZIRLANIYOR

Fransa’da yaşayan engelli Milli sporcusu Mehmet Çekiç, olimpiyat oyunları için hazırlıklarını Erciyes Kayak Merkezi’nde sürdürüyor.

BUSABAHMALATYA
BUSABAHMALATYA
23 Ocak 2018 Salı 14:03
OLİMPİYATLARA ERCİYES’TE HAZIRLANIYOR

Türkiye’nin önemli kış turizmi merkezlerinden olan Erciyes Kayak Merkezi, turistlerin yanı sıra sporculara da ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Fransa’da yaşayan ve olimpiyat yarışlarına hazırlanan ampute milli sporcu Mehmet Çekiç, Erciyes Kayak Merkezi’nde kampa girerek hazırlıklarını sürdürüyor. Protez ve diz altı ampute olduğunu ifade eden Çekiç, 8 yıl önce kaza geçirdiğini ve kazadan sonra kayağı profesyonelleştirdiğini söyledi. Çekiç, “Önceden bir turist gibi kayağa yılda bir giderdik, fazla eğitim görmeden pistte bir o yana bir bu yana kayardık. Şuan tam yarış dönemi, Hollanda, İsviçre, Fransa, Avusturya derken bunlara başladık. Şimdi önümüzde İran, Hırvatistan, Slovakya derken devam edecek. Şuanda bizim amacımız puan kazanmak. Ne kadar puan kazanabilirsek o kadar önden çıkabileceğiz. O yüzden bu müsabakalarda genelde ortalarda bir derece alıyoruz. 30 yarışçı varsa 12 veya 13’lerde bir yer alıyoruz. Kampta çalışa çalışa bunları düzeltmeye ve daha önlerde yer almaya çalışacağız” ifadelerini kullandı.

Erciyes’in çok güzel bir kayak merkezi olduğunu sözlerine ekleyen Çekiç; “Erciyes çok güzel bir kayak merkezidir. Biz Fransa’da tatil yapmıyoruz direk buraya gelerek tatil yapıyoruz. Çünkü pistleri çok güzel, görüyorsunuz ki her şey var. Bizim için daha güzel oluyor. Fransa’da tatil çocukların tatili olduğu için ve kışın çok fazla kalabalık olduğu için kayamıyoruz. Burada tatiller çok farklı olduğu için burada rahat ediyoruz” diye konuştu.

İHA

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