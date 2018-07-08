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Olimpiyata katılacak!

Malatya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcusu Özgür Topsakal, Macaristan’da yapılan Yıldızlar Avrupa Atletizm Şampiyonası’nda 10 bin metre yürüyüş dalında bronz madalya kazandı. U18 Milli Takımı adına turnuvada büyük bir başarı elde eden genç sporcu Brezilya’da yapılacak Yıldızlar Atletizm Olimpiyatlarında ülkemizi temsil edecek.

Olimpiyata katılacak!

Malatya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcusu Özgür Topsakal, Macaristan’da yapılan Yıldızlar Avrupa Atletizm Şampiyonası’nda 10 bin metre yürüyüş dalında bronz madalya kazandı. U18 Milli Takımı adına turnuvada büyük bir başarı elde eden genç sporcu Brezilya’da yapılacak Yıldızlar Atletizm Olimpiyatlarında ülkemizi temsil edecek.

08 Temmuz 2018 Pazar 11:06
Olimpiyata katılacak!

Macaristan'ın Györ kentinde 5 Temmuz’da başlayan U18 Yıldızlar Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda Türkiye Atletizm Milli Takımı kafilesinde yer alan Malatya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcusu Özgür Topsakal, 10 bin metre yürüyüş dalında üçüncü olarak bronz madalya kazandı. İki yılda bir düzenlenen ve ilki 2016 yılında Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te yapılan şampiyonanın 2'ncisi Macaristan'ın Györ kentinde 5-8 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirileceğini ifade eden Malatya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü atletizm antrenörü Mahmut Aluçluer, sporcularının elde ettiği başarılı sonuçtan dolayı gururlu olduklarını söyledi.

ANTRENÖRÜ İNTERNETTEN TAKTİK VERDİ

Özgür Topsakal’ın derecesini değerlendiren Aluçluer, “Sporcumuz Özgür Topsakal ile 2015 yılında Malatya Büyükşehir Belediyesi Kulübü bünyesinde altyapıdan çalışmalara başlamıştık. O günlerden günümüze kadar çalışmalarımıza devam ederek hedefiniz Avrupa’da derece yaparak olimpiyatlara katılmaktı. Nitekim bunu başardık. Sporcumuz Avrupa üçüncüsü olarak bizleri gururlandırdı. Ama maalesef sporcumuzun yanında değil de bu gururu Malatya’da yaşayabildik. Daha önce federasyon başkanımız Fatih Çintımar’a bir mesajımız vardı. Madalya ve olimpiyatları hedeflediğimizi paylaşmıştık. Gönül isterdi dün ki yarışlarda Macaristan’da sporcumuzun yanında olalım. Ama maalesef federasyonumuz tarafından tercih edilmedik. Sporcumuzu ancak internet üzerinden canlı şekilde izleyebildik. Oradaki arkadaşlara gerekli taktikleri vererek sporcumuza iletmelerini istedik. Tamamıyla sporcumuz Büyükşehir Belediyemizin desteğiyle şampiyonaya hazırlandı. Zor ve temiz bir başarı elde ettiği için sporcumuzu yürekten tebrik ediyorum. Yarışma bittikten sonra kendisiyle tekrar görüştüm. Elde ettiği başarılı sonuçtan dolayı çok heyecanlıydı. Hedefinin Brezilya’da düzenlenecek olimpiyatlarda madalya getirmek olduğunu söyledi. Kendisi inşallah 10 Temmuz’da Malatya’ya gelecek. Eğer spor bakanlığımız sporcularımızı yurt dışından dönüşte konuk ederse Özgür’de belki Ankara’ya uğradıktan sonra gelebilir. ” diye konuştu.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Anahtar Kelimeler:
Malatya Büyükşehir Belediyesi Spor KulübüÖzgür TopsakalMacaristan’da Yapılan Yıldızlar Avrupa Atletizm Şampiyonası
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