“MİLLİ TAKIMA SPORCU VERDİK”
Tırmanış sporunun geleceğini parlak gördüğünü ifade Akçınar, “Gençlik ve Spor Hizmetleri Dağcılık Kulübümüzde 25 lisanslı sporcumuz var. Biz bu branşı okullara da yayma çabasındayız. Geçen yıl milli takıma 1 sporcumuzu gönderdik. Gülşah Selçuk arkadaşımız milli formayı giydi. Bu sene de birkaç sporcumuz milli olmaya aday durumda. Haftanın belli günleri kurs vererek bu sporu daha da yaygınlaştırma çabasındayız. Kurslarımız 27 Aralık itibariyle başladı. Birinci grup Salı ve Perşembe, ikinci grup ise cumartesi ve Pazar günleri ders alıyor. Aylık ücret olarak 150 TL belirledik. Deneyimli antrenörler eşliğinde dersler veriliyor. Kurs başvuruları İnönü Üniversitesi Sürekli Eğitim ve Uygulama Merkezinde yapılmaktadır” diye konuştu.
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