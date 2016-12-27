Malatya Dağcılık İl Temsilcisi Faruk Akçınar, dağcılık sporunun Malatya’da büyük gelişim gösterdiğine dikkati çekerek, bu doğrultuda üniversite bünyesinde kurs açtıklarını kaydetti. Kursun 27 Aralık tarihi itibariyle İnönü Üniversitesi tırmanış salonunda verilmeye başlandığını belirten Akçınar, “Malatya Dağcılık Federasyonu ve Türkiye Dağcılık Federasyonunun tırmanış ve dağcılık sporunun gelişmesi için birlikte organize ettiği spor tırmanış kurslarımız İnönü Üniversitesi bünyesinde verilmeye başlandı. Bu Malatya için önemli bir olay diye düşünüyoruz. Dağcılık branşını ilgi gören bir spor branşı haline getirmek için geceli gündüzlü çalışıyoruz.” İfadelerini kullandı.

“MİLLİ TAKIMA SPORCU VERDİK”

Tırmanış sporunun geleceğini parlak gördüğünü ifade Akçınar, “Gençlik ve Spor Hizmetleri Dağcılık Kulübümüzde 25 lisanslı sporcumuz var. Biz bu branşı okullara da yayma çabasındayız. Geçen yıl milli takıma 1 sporcumuzu gönderdik. Gülşah Selçuk arkadaşımız milli formayı giydi. Bu sene de birkaç sporcumuz milli olmaya aday durumda. Haftanın belli günleri kurs vererek bu sporu daha da yaygınlaştırma çabasındayız. Kurslarımız 27 Aralık itibariyle başladı. Birinci grup Salı ve Perşembe, ikinci grup ise cumartesi ve Pazar günleri ders alıyor. Aylık ücret olarak 150 TL belirledik. Deneyimli antrenörler eşliğinde dersler veriliyor. Kurs başvuruları İnönü Üniversitesi Sürekli Eğitim ve Uygulama Merkezinde yapılmaktadır” diye konuştu.

FATİH AVCI