Turgut Özal Tabiat Parkında bulunan Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’ne ait tam olimpik Açık Yüzme Havuzu’nun yüzme sezonunu açmasının ardından vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördüğü ve havuzun tam kapasiteyle çalıştığı belirtildi.

“Geleceğin olimpiyat yüzücülerini de bu havuzlardan çıkaracağız inşallah”

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Sadi Fındıklı yaptığı açıklamada Malatyalıları yüzmeye davet ederek, “Malatya’mızın hem sportif hem de sosyal anlamda istifade edilmesi gereken çok işlevli salon ve tesislerinden herkesin faydalanması en büyük arzumuz. Bu tesisleri vatandaş için. Olimpik havuzumun Türkiye’deki havuzlar arasında sayılı havuzlar arasında olduğunu belirtmek isterim. Bu havuzumuz sadece serinlemek maksatlı değil tabi ki, aynı zaman geleceğin olimpiyat yüzücülerini de bu havuzlardan çıkaracağız inşallah” dedi.

Havuzdan faydalanmak isteyenler için tek girişlik fiyatın ise 15 TL olarak belirlendiği ifade edildi. Turgut Özal Tabiat Parkında bulunan Tam Olimpik Açık Yüzme Havuzunun yaz sezonunda halka açık gün ve saatleri ise şöyle:

“Salı, çarşamba, perşembe, saat: 15.00 - 19.00 arası halk saati, cuma günleri 14.00 - 19.00 saatleri arası bayan seansı, cumartesi pazar günleri 13.00 -19.00 halk seansı, Pazartesi günü genel temizlik."

Bu arada tam olimpik Açık Yüzme Havuzu ve Osman Çağlı Kapalı Yüzme Havuzunun 2017 Yaz Spor Okulu antrenman programı da Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nün internet sitesinde paylaşıldı.

İHA