Olaylı maçta puanlar paylaşıldı

Yeşiltepe 3 numaralı sahada oynanan karşılaşmada Malatyaspor yedek kulübesiyle Pütürge Belediyespor kalecisi Mehmet Ayaoku arasında kavga çıktı. 11. hafta mücadelesinde karşı karşıya gelen A Grubu’nun iki takımının mücadelesi büyük bir çekişmeye sahne oldu. Ligin ikinci yarısında aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çeken Malatyaspor ile lider durumdaki Pütürge Belediyespor’un karşı karşıya geldiği maç 1-1 sona ererken, sahadaki mücadele nefes kesti. Malatyaspor maçın 17. dakikasında Rıdvan hakem tarafından kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Ancak Malatyaspor eksik oynamasına rağmen 37. dakikada Furkan ile 1-0 üstün duruma geçti. Konuk takım Pütürge Belediyespor bu gole 40. dakikada Kenan cevap verdi ve skor 1-1 oldu.

Müsabakada başka gol olmadı ve iki takımda 1-1’lik sonuçla sahadan 1’er puanla ayrıldı.

Bu arada Malatyaspor yedek kulübesiyle Pütürge Belediyespor kalecisi Mehmet Ayaoku arasında maç sonu kavga çıktı. Kavgayı diğer oyuncular ve polis araya girerek güçlükle ayırdı.