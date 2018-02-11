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Olaylı maçta puanlar paylaşıldı

Malatya 1. Amatör Küme Büyükler Ligi’nden haftanın sonucu merakla beklenen maçında Malatyaspor ile Pütürge Belediyespor 1-1’lik skorla puanları paylaştı. 

Olaylı maçta puanlar paylaşıldı

Malatya 1. Amatör Küme Büyükler Ligi’nden haftanın sonucu merakla beklenen maçında Malatyaspor ile Pütürge Belediyespor 1-1’lik skorla puanları paylaştı. 

BUSABAHMALATYA
BUSABAHMALATYA
11 Şubat 2018 Pazar 17:55
Olaylı maçta puanlar paylaşıldı

Yeşiltepe 3 numaralı sahada oynanan karşılaşmada Malatyaspor yedek kulübesiyle Pütürge Belediyespor kalecisi Mehmet Ayaoku arasında kavga çıktı. 11. hafta mücadelesinde karşı karşıya gelen A Grubu’nun iki takımının mücadelesi büyük bir çekişmeye sahne oldu. Ligin ikinci yarısında aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çeken Malatyaspor ile lider durumdaki Pütürge Belediyespor’un karşı karşıya geldiği maç 1-1 sona ererken, sahadaki mücadele nefes kesti. Malatyaspor maçın 17. dakikasında Rıdvan hakem tarafından kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Ancak Malatyaspor eksik oynamasına rağmen 37. dakikada Furkan ile 1-0 üstün duruma geçti. Konuk takım Pütürge Belediyespor bu gole 40. dakikada Kenan cevap verdi ve skor 1-1 oldu.
Müsabakada başka gol olmadı ve iki takımda 1-1’lik sonuçla sahadan 1’er puanla ayrıldı.
Bu arada Malatyaspor yedek kulübesiyle Pütürge Belediyespor kalecisi Mehmet Ayaoku arasında maç sonu kavga çıktı. Kavgayı diğer oyuncular ve polis araya girerek güçlükle ayırdı.

İHA

Anahtar Kelimeler:
MalatyasporPütürge BelediyesporOlaylı Maç
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