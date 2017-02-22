22 Şubat 2017 Çarşamba

Olaylı maçın cezası açıklandı!

Battalgazi Belediyespor ile Orduzuspor arasında oynanan ve yarıda kalan maçın kararı açıklandı. Hakem İlker Ayten’e saldıran Battalgazili oyuncu Zafer’e 10 maç ceza çıktı.

22 Şubat 2017 Çarşamba 13:58
Olaylı maçın cezası açıklandı!

  Malatya 1. Amatör Küme Büyükler Ligi’nde 3 hafta önce oynanan ve 75. Dakikada yarıda kalan Battalgazi Belediyespor ile Orduzuspor maçıyla ilgili kararı Amatör Futbol Disiplin Kurulu açıkladı.  Karşılaşmanın hakemi İlker Ayten’e saldıran Battalgazi Belediyesporlu futbolcu Zafer Sağdıç’a 10 maç ceza verildi.

AMATÖR İÇİN REKOR CEZA!
  Malatya 1. Amatör Büyükler Futbol Ligi’nde, Battalgazi Stadı’nda oynanan Battalgazi Belediyespor- Orduzuspor maçı, çıkan olaylar nedeniyle hakem tarafından tatil edilmişti. A grubunda yer alan iki takımın Eskimalatya’daki Battalgazi Stadı’nda oynamakta oldukları ve 1-1 devam eden maçın 75. dakikasında karşılaşmanın hakemi İlker Ayten, Battalgazi’nin 10 numaralı oyuncusu Zafer Sağdıç’a ikinci sarı kartın ardından kırmızı kart göstermişti. Bu duruma, Battalgazisporlubazı  oyuncular ve idari- teknik yöneticiler tepki gösterdi, futbolcu Zafer Sağdıç hakeme saldırdı. Polisin müdahale ettiği olaylar nedeniyle hakem İlker Ayten, karşılaşmayı tatil etti.

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