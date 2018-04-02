Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 21°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
114946
ALTIN
170.062
DOLAR
3.9640
STERLİN
5.5626
EURO
4.8827

Olaylı maçın ardından taraftar derneğinden açıklama

Spor Toto 1. Lig’in 29. hafta karşılaşmasında Denizlispor ile MKE Ankaragücü arasında oynanan maçın ardından çıkan olaylar üzerine Gecekondu tribün lideri Ali İmdat, “Hakem olaylarıyla ilk defa gündeme geldik. Hakem sahada gerekli hareketlerde...

Olaylı maçın ardından taraftar derneğinden açıklama

Spor Toto 1. Lig’in 29. hafta karşılaşmasında Denizlispor ile MKE Ankaragücü arasında oynanan maçın ardından çıkan olaylar üzerine Gecekondu tribün lideri Ali İmdat, “Hakem olaylarıyla ilk defa gündeme geldik. Hakem sahada gerekli hareketlerde...

02 Nisan 2018 Pazartesi 16:36
Olaylı maçın ardından taraftar derneğinden açıklama

Spor Toto 1. Lig’in 29. hafta karşılaşmasında Denizlispor ile MKE Ankaragücü arasında oynanan maçın ardından çıkan olaylar üzerine Gecekondu tribün lideri Ali İmdat, “Hakem olaylarıyla ilk defa gündeme geldik. Hakem sahada gerekli hareketlerde bulunamadı. Bu da protokol tribününe ve taraftar gruplarına yansıdı” dedi.

Spor Toto 1. Lig’in 29. hafta karşılaşmasında Denizlispor sahasında MKE Ankaragücü ile karşı karşıya geldi. Maçın ilk devresinin uzatma dakikalarında MKE Ankaragücülü Alihan Kubalas rakibine yaptığı faul sonrası gördüğü ikinci sarı kartın ardından kırmızı kart ile oyun dışı kaldı. Kırmızı kart sonrası protokol tribünü karıştı. Hakem maçı bitirmesinin ardından deplasmanda takımını destekleyen Ankaragücü taraftarlarının hakeme tepki olarak koltukları sahaya fırlattığı gözlendi.

Yaşanan olayların ardından Ankaragücü ‘Gecekondu’ tribün lideri Ali İmdat, açıklamada bulundu. İmdat, “Taraftar grupları olarak bize ayrılan 735 bileti aldık. Yaklaşık bu kadar sayıda kişi de dışarda kaldı. Denizlispor taraftarları ile beraber oturduk. Bizi güzel ağırladılar. İçimizde bu ortamdan rahatsız olan insanlar var ama orada güzel ağırlandık” dedi.

Hakem kararlarının olayları tetiklediğini ifade eden İmdat, şunları kaydetti:

“Maça girdiğimizde her şey güzeldi. Onlar zor dönemden geçiyor. Biz de şampiyon olma gayesinde bir takımız. Hakem maçı çok kötü yönetti. Hakem olaylarıyla ilk defa gündeme geldik. Hakem sahada gerekli hareketlerde bulunamadı. Bu da protokol tribününe ve taraftar gruplarına yansıdı. Taraftarlarımızı engelledik. Bunlar emniyet kameralarına yansıdı. Yönetimimize çirkin bir hareket yapıldığını hissettik. Bu yönetim savaşıyor. Bir emek var. Ankaragücü’nün üstünde bir şeyler var bunu da herkes görüyor ama herkes kayıtsız kalıyor. Biz taraftar grupları olarak üstümüze düşen görevi yapıyoruz. Biz orada gerekeni yaptık. İş daha büyürdü. Eskiden böyle şeyler olduğu zaman bizi beklerlerdi. Burnumuz kanamadan çıkıp geldik.”

Gecekondu Taraftarlar Derneği Basın Danışmanı Serhat Kahveci ise, Denizlispor maçında hakem faciasıyla karşılaştıklarını savundu. Kahveci, şöyle devam etti:

“Dünkü yaşanan olaylara bakıldığı zaman Denizlispor maçı ile ilintilememek lazım. Ankaragücü’nün sene başından bu yana atanan hakemleri, gözlemcileri biraz irdelediğimiz zaman işin daha vahim durumda olduğunu daha net bir şekilde görürüz. Rakiplerimizin kazandığı puanlar, Ümraniyespor’un kazandığı puan, Rize’ye atanan hakemlerin neler yaptığı ortadayken Denizlispor maçında tam bir hakem faciasıyla karşılaştık. Bizim için sürpriz değil. Maalesef Federasyon tarafından Ankaragücü’nün önü açılması engelleniyor. Bu kadar kitlenmiş, yönetim, takımı ve taraftarıyla bir Ankaragücü var ki bu engelleri aşmak için elinden gelen her şeyi yapıyor. Bunlar da bir yere kadar.”

Hakem kararlarının ortamı gerdiğini söyleyen Kahveci, “Futbol sadece saha içerisinde oynanmıyor. Maalesef saha dışında birçok faktörün devreye girdiği bir pozisyon içerisindeyiz. Bakıldığı zaman dünkü maçta oyunun başından beri hakemin verdiği yanlış kararlar. Denizlispor’un aslında maç öncesinde değil ama maç esnasındaki atmosferden kaynaklı protokoldeki yaptığı yanlış tutumlardan dolayı taraftar son derece gerildi. Bizde gerekli reaksiyonu gösterdik. Şu anda şehir kitlenmiş durumda. Birileri bunu engellemeye çalışıyor. Bu kadar güzel bir hava yakalanmışken Süper Lig’e çıkarak bitmesini istiyoruz. Olası farklı bir durumda da 10 yıl geriye dönebiliriz. Bu atmosferi yaşamak istemiyoruz” dedi.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
YENİ MALATYASPOR’DA   BAŞAKŞEHİR MESAİSİ 
YENİ MALATYASPOR’DA   BAŞAKŞEHİR MESAİSİ 
Aziz Yıldırım: "Alex’i bu kadar büyütmeyin"
Aziz Yıldırım: "Alex’i bu kadar büyütmeyin"
Galatasaray taraftarı son 4 sezonun rekorunu kırdı
Galatasaray taraftarı son 4 sezonun rekorunu kırdı

banner29

banner47

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim