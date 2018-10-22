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Olaylı maçı kaybettiler!

Türkiye Erkekler Voleybol 1.Lig B Grubu’nda Malatya Büyükşehir Belediyespor ile Akkuş Belediyespor, arasında oynanan maçta olaylar yaşandı.

Olaylı maçı kaybettiler!

Türkiye Erkekler Voleybol 1.Lig B Grubu’nda Malatya Büyükşehir Belediyespor ile Akkuş Belediyespor, arasında oynanan maçta olaylar yaşandı.

22 Ekim 2018 Pazartesi 11:05
Olaylı maçı kaybettiler!

Atatürk Spor Salonu’ndaki müsabakada Akkuş Belediyesporlu oyuncularla, Malatya Büyükşehir Belediyesporlu taraftarlar arasında çıkan tartışma emniyet ekiplerinin araya girmesiyle büyümeden önlendi.  Türkiye Erkekler Voleybol 1.Lig B Grubu’nda Malatya Büyükşehir Belediyespor ile Akkuş Belediyespor, Atatürk Spor Salonu’nda karşı karşıya geldi. 3-2 Akkuş Belediyespor’un üstünlüğüyle tamamlanan müsabaka sonrası küçük çapta olaylar yaşandı. Akkuş Belediyesporlu oyuncularla Malatya Büyükşehir Belediyesporlu taraftarlar arasında çıkan tartışmada yere düşen bir taraftar yaralandı.

GERİYE DÜŞÜP ÖNE GEÇTİLER

Emniyet ekiplerinin araya girdiği tartışma büyümeden sonlandırılırken, yaralanan bir taraftar ambulansta tedavi edildi. Mücadelede ise Malatya Büyükşehir Belediyespor öne geçmesine rağmen Akkuş Belediye’nin maça ortak olup, 3-2 kazanmasına engel olmadı. Müsabakanın ilk seti oldukça çekişmeli geçerken, Akkuş Belediye seti 25-21 üstün tamamladı ve müsabakada 1-0 öne geçti. Müsabakanın ikinci seti de oldukça çekişmeli geçti. Seti, 25-22 üstün tamamlayan Malatya Büyükşehir Belediyespor, müsabakada durumu 1-1’e getirdi.

SON SETTE YIKILDILAR

Üçüncü sette de heyecan sürdü. Malatya Büyükşehir Belediyespor, teknik molaya 12-5 üstün gitti. Teknik mola dönüşü Akkuş Belediye durumu 19-18’e getirdi ancak Malatya Büyükşehir Belediyespor, son bölümde oyuna üstünlüğünü koyarak, üçüncü setti 25-21 üstün tamamladı ve 2-1 öne geçti.  Müsabakanın dördüncü setine iyi başlayan Malatya Büyükşehir Belediyespor, teknik molaya 12-7 üstün girdi. Malatya Büyükşehir Belediyespor, mola dönüşünde de oyunun üstünlüğünü elden bırakmadı ve durumu 20-15’e getirdi. Oyunun daha sonraki bölümünde Akkuş Belediye üst üste sayılar üreterek, 22-22’lik eşitliği sağladı ve seti 26-24 üstün tamamlayarak, müsabakada durumu 2-2’ye getirdi. Müsabaka final setiyle sonuçlandı. Final setini 15-11 üstün tamamlayan Akkuş Belediye, müsabakadan 3-2 üstün ayrıldı.

İHA

Anahtar Kelimeler:
Türkiye Erkekler Voleybol 1.Lig B GrubuMalatya Büyükşehir BelediyesporAkkuş Belediyespor
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