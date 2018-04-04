OKULLARARASI MODERN PENTATLON YARIŞLARI SONA ERDİ

Modern Pentatlon Milli takım Antrenörü Rüstem Pelit yaptığı açıklamada, alınan başarıların kendilerini mutlu ettiğini ifade etti. Yarışlara ilginin az olduğunu belirten Pelit, “Sporcularımın derecelerinden çok memnunum ama hala eksiğimiz var bazı konularda. Onları en kısa sürede telafi etmeliyiz. Çünkü bu sporcular sadece il içinde değil, il dışında bütün yarışlara gidiyorlar. Malatya ilini temsil ediyorlar. Ayrıca şunu üzülerek söylüyorum ki yapılan bu yarışlarda 1 tane okuldan ne müdür, nede müdür yardımcıları gelmedi. Gençlik Spor Hizmetleri Okul Sporları Şube Müdürü Murat Kılınç’a ayrıca teşekkür ediyorum. Yarışların kusursuz bir şekilde yapılmasını sağladı. Burada derece yapan sporcuların başarısını hiçbir okul müdürü sahiplenmesin. Çünkü bu sporcular kendi başlarına velilerin bireysel çabaları sonucunda başarılı oldular. Burada başarıyı sahiplenecek olan kişiler veliler ve sporculardır. Bu konudaki rahatsızlığımı da en kısa sürede yetkililere ileteceğim” diye konuştu.

Yarışmalara katılan sporcular ve dereceleri şöyle oluştu:

"İrem Su Kocaoğlan minik A birinci, Yağız Ali Turan minik A birinci, Barış Aydın küçükler birinci, Yağmur Gülburun yıldızlar birinci, Burakhan Kaydı gençler ikinci, Derin Yıldırım minik A üçüncü, Elif Naz Aktaş, minik A dördüncü, Tuğra Özer minik A üçüncü, Naz Aydın küçükler ikinci, Kayra Özer küçükler ikinci, Alperen Gülburun küçükler ikinci oldu." busabahmalatya.com