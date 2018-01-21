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Okullararası Gençler Atıcılık Müsabakalarında dereceye girenler belli oldu

16-19 Ocak tarihleri arasında Turgut Özal Antrenman Salonu’nda yapılan Okullar Arası Gençler Kız-Erkek Atıcılık müsabakaları sona erdi.Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü 2017 - 2018 Okul Sporları faaliyet programında yer...

Okullararası Gençler Atıcılık Müsabakalarında dereceye girenler belli oldu

16-19 Ocak tarihleri arasında Turgut Özal Antrenman Salonu’nda yapılan Okullar Arası Gençler Kız-Erkek Atıcılık müsabakaları sona erdi.Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü 2017 - 2018 Okul Sporları faaliyet programında yer...

21 Ocak 2018 Pazar 14:22
Okullararası Gençler Atıcılık Müsabakalarında dereceye girenler belli oldu

16-19 Ocak tarihleri arasında Turgut Özal Antrenman Salonu’nda yapılan Okullar Arası Gençler Kız-Erkek Atıcılık müsabakaları sona erdi.

Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü 2017 - 2018 Okul Sporları faaliyet programında yer alan, 16 - 19 Ocak tarihleri arasında yapılan Okullar arası Gençler Kız

Erkek Atıcılık müsabakaları final atışlarıyla sona erdi. Finaller sonrası yapılan ödül törenine, Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Okul Sporları Şube Müdürü Murat Kılınç, okul idarecileri, tertip komitesi üyeleri Yalçın Sincer, Gökhan İleri, Sportif Eğitim Uzmanı Cengiz Yiğit, beden eğitimi öğretmenleri ve sporcular katıldı.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Sadi Fındıklı müsabakalarla ilgili yaptığı açıklamada, “İl Müdürlüğü olarak spora, atıcılığa katkı sağlayan başta velilerimize, müsabakalara katılan sporcularımıza, emek veren beden eğitimi öğretmenlerine, antrenörlere ve okul idarecilerine teşekkür ederiz” dedi.

Okullar Arası Gençler Kız - Erkek Atıcılık kategorisinde dereceye giren okul takımları sıralaması ise şöyle oluştu:

Genç Kızlar Tüfek: 1-Hacı Hüseyin Kölük Ticaret Meslek Lisesi, Genç Erkekler Tüfek: 1- Hacı Hüseyin Kölük Ticaret Meslek Lisesi, 2- Bahçebaşı Anadolu Lisesi, 3- Yunus Emre Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi, Genç Erkekler Tabanca: 1-Hacı Hüseyin Kölük Ticaret Meslek Lisesi, 2-Yunus Emre Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi, Genç Erkekler Tabanca Ferdi Sonuçlar: 1-Harun Kürüm Özel Malatya Elit Fen Temel Lisesi, 2-Ahmet Kayhan Okutan Malatya Anadolu İmam Hatip Lisesi, 3-Durukan Karadağ Malatya Lisesi, Genç Erkekler Tüfek Ferdi Sonuçlar: 1-Mücahit Alagöz Malatya Lisesi, Genç Bayanlar Tabanca Ferdi Sonuçlar: 1-Mehtap Uçar Hacı Hüseyin Kölük Ticaret Meslek Lisesi, 2-Nafile Uçar Hacı Hüseyin Kölük Ticaret Meslek Lisesi.
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