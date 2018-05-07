Müsabaka ile ilgili açıklama yapan Milli Takım Antrenörü Ramazan Yavuz şu ifadeleri kullandı; Turgut Özal Kamp Eğitim Merkezinde gerçekleşen şampiyon ilk defa yapılmasına rağmen okullar arası Muay Thai şampiyonası yoğun katılım ile gerçekleşti. Minikler, Yıldızlar ve Gençler kategorisinde sporcular yarıştı Çekişmeli geçen müsabakalarda kazanan kardeşlik ve dostluk oldu. Çocukları ve gençleri spor ile iç içe olmaları bizleri gururlandırmış ve sevindirmiştir. Bundan sonraki yıllarda Muay Thai sporuna daha da ilgi duyulacağına inanıyorum ve seçilen sporcularımız 22 – 26 Mayıs 2018 Tarihlerinde Mersin Tarsus ilçesinde gerçekleştirecek olan Türkiye MuayThai Okullar Arası Şampiyonasında ilimize başarılar getireceğine inancımız tam.” dedi. (BÜLTEN)