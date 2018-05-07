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Okullar Arası Muay Thai Şampiyonası

2 - 3 Mayıs 2018 tarihinde yapılan Malatya Okullar Arası Muay Thai Şampiyonası yaklaşık 100 sporcunun yoğun katılım ile gerçekleşti.

Okullar Arası Muay Thai Şampiyonası

2 - 3 Mayıs 2018 tarihinde yapılan Malatya Okullar Arası Muay Thai Şampiyonası yaklaşık 100 sporcunun yoğun katılım ile gerçekleşti.

07 Mayıs 2018 Pazartesi 09:15
Okullar Arası Muay Thai Şampiyonası

Müsabaka ile ilgili açıklama yapan Milli Takım Antrenörü Ramazan Yavuz şu ifadeleri kullandı; Turgut Özal Kamp Eğitim Merkezinde gerçekleşen şampiyon ilk defa yapılmasına rağmen okullar arası Muay Thai şampiyonası yoğun katılım ile gerçekleşti. Minikler, Yıldızlar ve Gençler kategorisinde sporcular yarıştı Çekişmeli geçen müsabakalarda kazanan kardeşlik ve dostluk oldu.  Çocukları ve gençleri spor ile iç içe olmaları bizleri gururlandırmış ve sevindirmiştir. Bundan sonraki yıllarda Muay Thai sporuna daha da ilgi duyulacağına inanıyorum ve seçilen sporcularımız 22 – 26 Mayıs 2018 Tarihlerinde Mersin Tarsus ilçesinde gerçekleştirecek olan Türkiye MuayThai Okullar Arası Şampiyonasında ilimize başarılar getireceğine inancımız tam.” dedi. (BÜLTEN)

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Muay Thai ŞampiyonasıSporcuMalatya
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