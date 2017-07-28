Yeşilyurt

Uğur Polat ,Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Atlı Okçuluk Asbaşkanı Levent Talha Suluoğlu ile bilirlikte Atlı Okçuluk

Türkiye Şampiyonası Çeyrek Final B Grubu müsabakaları öncesi basın toplantısı düzenlediler. Polat, federasyonun organizasyona ev sahipliği yapması için

Malatya ’nın özellikle seçildiğini söyledi.





BİZİM GELENEKSEL SPORLARIMIZ

Geleneksel spor branşlarımızı geliştirmemiz lazım diyen Başkan Polat, “Çok kıymetli Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Atlı Okçuluk Asbaşkanı Levent Talha Suluoğlu’na Malatya’ya geldiği için kendisine hoş geldin diyorum. Kendisi Erzurum dolayısıyla hemşerimiz sayılır. Bu şampiyonanın gerçekleşmesi için Malatya’yı özellikle tercih ettiler bundan dolayı da kendisine çok teşekkür ediyorum. Bizim geleneksel spor branşlarımızı geliştirmemiz lazım. Geleneksel sporlarımızı nasıl daha ileriye taşıyabiliriz, bunun gayreti içerisinde olmalıyız. Cirit, at biniciliği, atıcılık, yüzme, güreş, bunlar bizim geleneksel sporlarımız. Yeşilyurt Belediyesi olarak okçulukla ilgili Yeşilyurt Alperenler Okçuluk Kulübümüz var. Bu kulübümüz bir yandan Malatya’da okçulukla ilgili faaliyetler yürütürken, diğer yandan da Türkiye'deki birçok yarışmaya iştirak ediyor. İnşallah hafta sonu okçuluğun bir adım ötesi olan atlı okçuluk yarışmalarını beraber seyir edeceğiz. Özellikle Malatyalı hemşerilerimi bu güzel seyir zevkini birlikte yaşamaya davet ediyorum. MAŞTİ’nin yanında bulunan alanda bu şampiyonayı gerçekleştireceğiz.” Diye konuştu.

İLGİ GİTTİKÇE ARTIYOR

Geleneksel spor branşlarının iyi tanıtılması gerektiğini vurgulayan Hacı Uğur Polat Malatyalı hemşerilerimize Atlı Okçuluğu iyi tanıtmamız lazım. Bu spor bizim geleneksel bir sporumuz. Peygamber Efendimiz bir hadisinde şöyle buyurur: ‘çocuklarınıza yüzmeyi, biniciliği ve ok atıcılığını öğretin.’ Bu yönüyle de efendimizin aslında çocuklarımıza öğretmekle tavsiye ettiği spor branşlarıdır. Çocuklarımıza öğretebilmemiz için öncelikle bizim çok iyi bilmemiz gerekiyor. Geleneksel spor dallarımız yeni yeni gelişiyor. Bu sporlara olan ilgilide gittikçe artıyor. Bu anlamda özellikle tüm Malatyalı ve Yeşilyurt’lu hemşerilerimi bu müsabakaları izlemeye davet ediyorum. Önümüzdeki yıllarda bu tür geleneksel sporlarımızın final müsabakalarını Malatya’da yapmak istiyoruz. Ankara’da yapılacak olan Türkiye final müsabakalarına inşallah Malatyalı basın mensubu arkadaşlarımızı da götürmeyi planlıyoruz. Allah nasip ederse final müsabakalarına programlarımız müsait olursa eğer bende bizzat katılıp izlemek isterim.” dedi

BURADAN BU ATEŞİ YAKMAK İSTİYORUZ

Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Atlı Okçuluk Asbaşkanı Levent Talha Suluoğlu’da düzenlenecek müsabakalara Türkiye'nin birçok bölgesinden 70 sporcunun katılacağını ifade etti.

Müsabakalarda 70 sporcunun yarışacağını söyleyen Suluoğlu, “Buradaki müsabakalarda 70 sporcu katılacak. Malatya’dan sonra yarı final müsabakalarımız olacak. Bu müsabakalarda Nevşehir ilimizde Kapadokya’da yapılacak. Oradaki turnuvaya buradan iyi derece almış 30 sporcumuz katılma hakkı elde edecek. Eylül ayı içerisinde final müsabakalarının yapılacağı Ankara ilimizde de Türkiye Şampiyonası Final’ini yaparak sezonu tamamlamış olacağız. Müsabakalara ev sahipliği yaparak bizlere yardımcı olan Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat bey özellikle çok teşekkür ederim. Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Atlı Okçuluk Türkiye Şampiyonası Çeyrek Finali için Malatya’da bulunuyoruz. Yeşilyurt Belediyesi’nin organizasyonuyla ve Federasyonumuzun ortaklığıyla hazırlanan bu müsabakalara Türkiye’nin birçok ilinden gelen 70 sporcu, onların teknik heyeti, yöneticileri ve hakem arkadaşlarımızla birlikte hafta sonu Malatya’da güzel bir organizasyon olacak. Öncelikle ben kazasız belasız bir müsabaka gerçekleşmesini diliyorum. Malatya farkındalığın artması, burada bu ateşi yakmak istememizin sebebi buranın da benim memleketim olmasıdır. Doğuda özellikle Malatya'yı tercih etmemizin sebebi geleneksel sporlara verilen desteği, önemi tekrar gündeme getirmek. Halkımızla bu sporları buluşturabilmek adına buradan bu ateşi yakmak istiyoruz. Allah kaza bela vermesin. Bize destek veren Gençlik ve Spor Bakanlığımıza, belediye başkanımıza, tüm belediye çalışanlarımıza, sporcu teknik heyetlerine sonsuz teşekkürler ediyorum.” Dedi.









ÖMER ALİ DELİBAŞ