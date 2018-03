OKLAR HAVADA UÇACAK!

6. Fetih Kupası Geleneksel Türk Okçuluğu Malatya Bölge Elemeleri, Sultan Suyu Harası’nda dün gerçekleşen açılış töreniyle başladı. Doğu Anadolu Bölgesinden sporcuların katılacağı elemelerde dereceye giren sporcuların İstanbul’da gerçekleştirilecek 6. Fetih Kupası Final müsabakalarına katılma hakkı kazanacakları belirtildi. Dünya Etnospor Konfederasyonunun katkılarıyla düzenlenen etkinliğin ilk gününde ok atışı, mas güreşi, mangala, aşık atma, archery tag oyunları vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü.

“TÜRK OKÇULUĞUNA ÖNEM VERİYORUZ”

Okçular Vakfı Okçuluk Antrenörü Ömer Faruk Ülker yaptığı açıklamada okçuluğun Hz. Adem’den günümüze kadar geldiğini ifade etti. Ülker, “Biz aynı zamanda Türk okçuluğuna önem veriyoruz. Okçuluk dünya üzerindeki tüm milletler tarafından bilindiği ve yapıldığı için günümüzde hala araştırmalar halindeyiz. Macarlar ve İngilizlerin modern yayları günümüzde hala geçerlidir. Sitilleri, yay boyutları tamamen farklı. Türk yayı Macar yayına oranla biraz daha kısadır. Bu şekilde farklı türlerde ayırt edilebilir. Ama günümüzde okçuluğun tarihi araştırması hala devam ediyor. Malatya’da yapılan 6. Fetih Kupası kapsamında aşık atma, Türk oyunlarından mangala, ok savaşları, çeşitli ok atışlarıyla dolu bir etkinlik düzenliyoruz. Dünya Etnospor Konfederasyonu ile birlikte tarihsel oyunlar sürekli araştırmalar halinde. Mangala ve aşık atma oyunlarını günümüzde canlandırmaya çalışıyoruz. Şölen ismiyle geçen etkinliğin ilk gününde Malatyalı insanlara ok kullanmayı çeşitli atışlarla gösteriyoruz. İlgi oldukça güzel. Etkinliğin ikinci gününde bölgesel eleme atışlarımız olacak. Bu elemeler 4 farklı şehirde yapılacak. Doğu Anadolu Bölgesi olarak ilk etabını Malatya’da düzenliyoruz. Çevre illerden buraya sporcularımız gelecekler. İstanbul’da düzenleyeceğimiz 6. Fetih Kupası Finali öncesinde burada dereceye giren sporcuları belirleyeceğiz. Buradan sonra Kastamonu sonrasında Konya ardından Bursa’ya Allah’ın izniyle oradan sonra İstanbul’da finalimizi yaparak 6. Fetih Kupası’nın sonuna geleceğiz.” diye konuştu.

“GELENEKSEL BİR OYUNDUR”

Etkinliklere Kırgızistan’dan katılan Şemsettin Yiğit ise Aşık Atma oyunuyla ilgili şu bilgileri paylaştı: “Benimle aşık atamazsın” deyimi Aşık Atma oyunundan gelmektedir. Aşık Atma, Türk dünyasında oynanan geleneksel bir oyundur. Ayrıca ata sporumuzdur. Keçi ve koyunun arka bacağının diz kısmında bulunan parçaya aşık denir. Büyük olan parçalarda ineklerin arka bacağının diz kısmında bulunan bir parçadır. Bunlara Kırgızca Tompoy denilir. Oyunun amacı daire içerisinde bulunan aşıkları dışarıya çıkarmaya çalışılır. Öğrenciler büyük ilgi gösteriyor. Onlara nasıl oynandığını gösterdik. Malatya Kültür A.Ş ve Kültür Bakanlığı sayesinde Malatyalı hemşerilerimize bu sporumuzu tanıtmaya çalışıyoruz. İki gün sürecek etkinliklere tüm Malatyalıları bekliyoruz.

ÖMER ALİ DELİBAŞ - Busabah Gazetesi