11 Eylül 2017 Pazartesi

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Ökke ve Koç Pertek’te

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 2.Grup takımlarından 62 Pertekspor, teknik sorumluluk görevine Malatyalı kaleci antrenörü Hüseyin Ökke’nin de ekibinde yer aldığı Erhan Koç’u getirdi.

11 Eylül 2017 Pazartesi 11:09
Ökke ve Koç Pertek’te

Sezon başında anlaştığı Trabzon Zagnos’dan çıkan pürüzlerden dolayı ayrılan Erhan Koç, doğu ekibi 62 Pertekspor ile anlaşarak sözleşme imzaladı. Futbol severlerin Malatyaspor’da forma giydiği dönemdeki başarılı futbolculuğuyla tanıdığı Erhan Koç’un, teknik ekibinde Malatyalı kaleci antrenörü Hüseyin Ökke de bulunuyor.

Geçen sezon Erhan Koç’un çalıştırdığı Adıyaman 1954 takımı 2. grupta şampiyonluk yarışını ligin son haftalarına kadar sürdürmüştü. 62 Pertekspor ile başarılı bir sezon geçirmeyi hedeflediklerini ifade eden Hüseyin Ökke, “Hocamız Erhan Koç 62 Pertekspor yönetimiyle yürüttüğü görüşmeler neticesinde anlaşmaya vardı. Hocamız sezon başı anlaştığı Zagnos ile farklı birkaç nedenden dolayı yolları ayırmıştı. 62 Pertek kaliteli futbolculara sahip bir takım. Bu sezon inşallah şampiyon olarak büyük bir camianın hedefini gerçekleştirmiş olacağız. Bir Malatyalı olarak memleketimi orada en iyi şekilde temsil edeceğimden kimsenin şüphesi olmasın” dedi. 

İHA
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