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Okan Buruk ‘Karlıyız’ Dedi

Süper Lig’de kümede kalma mücadelesi veren Akhisarspor’un Teknik Direktörü Okan Buruk, 1-1 biten maçın ardından yaptığı açıklamada ligin iyi takımına karşı oynadıklarını ifade ederek  “Bundan sonraki haftalarda puanlar alıp, ligdeki durumumuzu daha garanti altına almak istiyoruz” dedi.

Okan Buruk ‘Karlıyız’ Dedi

Süper Lig’de kümede kalma mücadelesi veren Akhisarspor’un Teknik Direktörü Okan Buruk, 1-1 biten maçın ardından yaptığı açıklamada ligin iyi takımına karşı oynadıklarını ifade ederek  “Bundan sonraki haftalarda puanlar alıp, ligdeki durumumuzu daha garanti altına almak istiyoruz” dedi.

30 Nisan 2018 Pazartesi 12:38
Okan Buruk ‘Karlıyız’ Dedi

Akhisarspor Teknik Direktörü Okan Buruk 1-1 biten maçın ardından gerçekleşen basın toplantısında şunları söyledi: “İki takım da kazanıp ligde kendini garanti altına almak istiyordu. İki takımın da net pozisyonu oldu rakibimiz duran toplarla ve yüksek toplarla kalemize gelmeye çalıştı. Ligin iyi takımına karşı oynadık gerçekten Malatyaspor bu senenin başarılı takımlarından, iyi de bir seyircisi var. Burada rakip takımlara karşı zorlu bir atmosfer oluşturmuşlar. Özellikle takım savunmasını iyi yapan sert bir takım. Bu takıma karşı burada pozisyonlar bulmak ve maçı gol yemeden bitirmek bizim için iyi. Maçın hakkının iki takım açısından da birer puan olduğunu düşünüyorum. Bundan sonraki haftalarda puanlar alıp ligdeki durumumuzu garanti altına almak istiyoruz.”

“1 PUANIN KARLI OLDUĞUNU…”

Buruk, “Maçtan önce baktığımızda iki takımda kazanıp, ligde kendini garanti altına almak istiyordu. Maçın sonuna baktığımızda 1’er puan benim düşünceme göre oyuna baktığımda rakibimizin de net pozisyonları oldu, bizimde net pozisyonlarımız oldu. Özellikle duran toplardan ve yüksek toplarla rakibimiz kalemize gelmeye çalıştı. Burada verdiğimiz pozisyonlar oldu. Ligin iyi bir takımına karşı oynadık. Gerçekten ben Malatyaspor’u bu senenin başarılı takımlarından biri olarak görüyorum. Ve kendi sahasında iyide bir seyircisi var. Güzel bir stadyum, burada rakip takımlara karşı zorluk oluşturan bir takım. Özellikle takım savunmasını iyi yapan, sert bir takım. Bu takıma karşı burada pozisyonlar bulmak ve maçı gol yemeden bitirmek, gün sonunda baktığımızda bizim için 1 puan iyi gözüküyor. Yani maçın hakkının da iki takım açısından da 1’er puan olduğunu düşünüyorum. Bundan sonraki haftalarda tabi ki yine puanlar alıp, ligdeki durumumuzu daha garanti altına almak istiyoruz. Yoğun bir tempomuz vardı. Bugün buraya biz 7 tane sakat oyuncu, artı 3 tanede yarım oyuncu yani oyuna sonradan aldığımız hem Soner hem Larsson hem Hasan Ali sakatlıktan çıkmış oyunculardı. Baktığımızda günün sonunda bu tabloya karşı bizim için 1 puanın karlı olduğunu ve ligde bizim için, bundan sonraki haftalar için ümit verdiğini söyleyebilirim. Malatyaspor’a bundan sonraki haftalarda başarılar diliyorum” diye konuştu.

ÖMER ALİ DELİBAŞ - Busabah Gazetesi 

Anahtar Kelimeler:
AkhisarsporOkan Buruk
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