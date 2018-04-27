Oğuz Çetin Bir Çocuğun Keşke’sini Yerine Getirdi

Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’ın daveti üzerine geldiği Malatya’da amatör spor kulüplerine malzeme dağıtım törenine katılan A Milli Futbol Takımı ile Fenerbahçe’nin eski kaptanlarından Oğuz Çetin, yoğun ilgi altında geçen programın ardından ‘Keşke’ projesi kapsamında bir çocuğun isteğini yerine getirdi. Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ile birlikte gittiği Kiltepe mahallesinde vatandaşların ve aile sakinlerinin yoğun ilgisiyle karşılaşan Oğuz Çetin, spor spikeri Yasin Dallı’ya birlikte ‘Keşke’ projesine isteklerini yazarak gönderen bir çocuğu evinde ziyaret etti. Aile sakinleriyle sohbet eden Oğuz Çetin ile Yasin Dallı yanlarında getirdikleri Fenerbahçe formasıyla birlikte diğer hediyeleri takdim ederken, duygusal anlar yaşandı. Hem Oğuz Çetin ile bir araya gelen hem de Oğuz Çetin imzalı Fenerbahçe formasına kavuşan çocuğun yaşadığı mutluluk ziyarete katılanların duygusal anlar yaşamalarına neden oldu.

“İNSAN ODAKLI HİZMETLER ÇOK ANLAMLI, BAŞKANIMIZI KUTLARIZ”

‘Keşke’ projesinin çok değerli bir hizmet olduğunu ifade eden Oğuz Çetin, “ Geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımızın isteklerini yerine getirmek her açıdan anlamlı ve önemlidir. Bizi evlerinde ağırlayan aile sakinlerine bu ilgi ve alakalarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Yeşilyurt’ta insan odaklı çalışmalara ağırlık veren Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’a teşekkür ederim.” diye konuştu. Spor spikeri Yasin Dallı’da ziyaret sırasında duygulandığını ifade ederken, “Böylesine anlamlı bir projeyi ilçe sakinleriyle buluşturan ve çocukların hayallerini gerçeğe dönüşmesini sağlayan Başkanımızın bu hizmetlerini takdir ediyoruz” dedi.