Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 23°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
107011
ALTIN
171.802
DOLAR
4.0547
STERLİN
5.6034
EURO
4.8938

Oğuz Çetin Bir Çocuğun Keşke’sini Yerine Getirdi

A Milli Futbol Takımı ile Fenerbahçe’nin eski kaptanlarından Oğuz Çetin, Yeşilyurt Belediyesinin sosyal sorumluluk projelerinden ‘Keşke’ kapsamında bir çocuğun isteklerini sürpriz bir ziyaretle gerçeğe dönüştürdü.

Oğuz Çetin Bir Çocuğun Keşke’sini Yerine Getirdi

A Milli Futbol Takımı ile Fenerbahçe’nin eski kaptanlarından Oğuz Çetin, Yeşilyurt Belediyesinin sosyal sorumluluk projelerinden ‘Keşke’ kapsamında bir çocuğun isteklerini sürpriz bir ziyaretle gerçeğe dönüştürdü.

27 Nisan 2018 Cuma 11:19
Oğuz Çetin Bir Çocuğun Keşke’sini Yerine Getirdi

Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’ın daveti üzerine geldiği Malatya’da amatör spor kulüplerine malzeme dağıtım törenine katılan A Milli Futbol Takımı ile Fenerbahçe’nin eski kaptanlarından Oğuz Çetin, yoğun ilgi altında geçen programın ardından ‘Keşke’ projesi kapsamında bir çocuğun isteğini yerine getirdi. Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ile birlikte gittiği Kiltepe mahallesinde vatandaşların ve aile sakinlerinin yoğun ilgisiyle karşılaşan Oğuz Çetin, spor spikeri Yasin Dallı’ya birlikte ‘Keşke’ projesine isteklerini yazarak gönderen bir çocuğu evinde ziyaret etti. Aile sakinleriyle sohbet eden Oğuz Çetin ile Yasin Dallı yanlarında getirdikleri Fenerbahçe formasıyla birlikte diğer hediyeleri takdim ederken, duygusal anlar yaşandı. Hem Oğuz Çetin ile bir araya gelen hem de Oğuz Çetin imzalı Fenerbahçe formasına kavuşan çocuğun yaşadığı mutluluk ziyarete katılanların duygusal anlar yaşamalarına neden oldu.

“İNSAN ODAKLI HİZMETLER ÇOK ANLAMLI, BAŞKANIMIZI KUTLARIZ”

‘Keşke’ projesinin çok değerli bir hizmet olduğunu ifade eden Oğuz Çetin, “ Geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımızın isteklerini yerine getirmek her açıdan anlamlı ve önemlidir. Bizi evlerinde ağırlayan aile sakinlerine bu ilgi ve alakalarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Yeşilyurt’ta insan odaklı çalışmalara ağırlık veren Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’a teşekkür ederim.” diye konuştu. Spor spikeri Yasin Dallı’da ziyaret sırasında duygulandığını ifade ederken, “Böylesine anlamlı bir projeyi ilçe sakinleriyle buluşturan ve çocukların hayallerini gerçeğe dönüşmesini sağlayan Başkanımızın bu hizmetlerini takdir ediyoruz” dedi.

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeA Milli Futbol TakımıOğuz Çetin
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ali Ravcı Taraftarı Davet Etti
Ali Ravcı Taraftarı Davet Etti
Yükselişini Devam Ettirmenin Hesaplarını Yapıyor
Yükselişini Devam Ettirmenin Hesaplarını Yapıyor
Hedef 3 Puan!
Hedef 3 Puan!

banner29

banner52

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim