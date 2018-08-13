“Öğreneceğimiz çok şey var”

Göztepe - Yeni Malatyaspor karşılaşmasını takip etmek için İzmir’e giden Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek, Türk futboluna yıldızlar katan proje kulübünü Altınordu’yu ziyaret etti, TFF 1. Lig ekibinin çalışmaları hakkında bilgiler aldı. Ziyarette her iki kulüp başkanı birbirlerine kulüplerinin formalarını hediye ederken, tesisler gazetecilerle birlikte gezildi.

Altınordu Futbol Kulübü Balkanı Seyit Mehmet Özkan, gerçekleştirilen sunumda yaptığı konuşmada, “Bu işin en önemli unsurlarından birincisi çocuğu eve, mahalleye salmayacaksın. O yüzden sen çocuğu yatılı alacaksın, hamurla yoğuracaksın. Çocukların hepsi burada her gün bir saat uyumak zorundalar. Mutlaka takip ediyoruz. Uyumayan, lay lay lom yapan antrenmanda belli oluyor. Elimizdeki en büyük koz forma. Hafta sonu yedekte oturuyor. 10 kişi bile kalsak oynatmıyoruz. Bu formayı kim uyumlu olursa, hayatın en büyük sihirli kelimesi kuvvet değil uyumdur, güçlüler değil uyumlular ayakta kalır, onlar forma giyer. Biz fakir çocuklarına, onların dünyalarına yeni bir ışık yakmak, yeni bir yol açmak için varız. Burada kalan çocukların hepsi fakir çocuğu. Ailelerden para almayız, velilerle çay bile içmeyiz. Kargadan başka kuş tanımam, antrenörsen antrenörlük yapacaksın. Veliyle senin işin yok, çocukla var. Velilere yılda iki defa bilgilendirme toplantısı yaparız. Veliler içlerini dökerler, psikologlarla görüşülür, teke tekte görüşürüz. ‘Futbolcuyum’ diyor bir ayağı yok, tahta. Hakim ayağın hangisi ne demektir. Sen profesyonel futbolcuysan her iki ayağını da kullanacaksın. Türkiye’de sol stoper çıkmıyor. Biz sağ ayaklı stoperlerimizi ayrıca sol ayak çalıştırıyoruz. 500 vuruşu yaptırıyoruz. Bakarsan bağ, bakmazsan dağ olur. Burası bir futbolcu üretim merkezi. Biz burada sağ bek, orta saha, forvet ayrı çalıştırıyoruz.” Dedi.

Ziyaretle ilgili değerlendirmede bulunan Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek, Altınordu’nun Türkiye’ye örnek bir kulüp olduğunu vurguladı. Gevrek, ”Yapılanları takdir etmemek mümkün değil. Altınordu, sadece futbolcu yetiştiren bir kulüp değil, ülkemize iyi birey ve iyi vatandaş da kazandırıyor. Bana göre her senenin şampiyonu, kurduğu organizasyonu ve misyonu ile Altınordu’dur. Bizlerin bu sistemden öğreneceği çok şey var. Türkiye’de nice Cengiz Ünder ve Çağlar Söyüncü var. Bizim amacımız bu isimleri yetiştirip çoğaltmak. Ülkemizin marka değerini yükseltmek istiyoruz. Altınordu’yu tekrar kutluyorum.” Şeklinde konuştu.