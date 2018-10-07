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Öğrencilerle buluştu

İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi tarafından düzenlenen Kariyer Günleri'nin konuğu Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu oldu. Aynı zamanda BESYO mezunu olan Sadıkoğlu, öğrencilere iş olanaklarını ve kendi hayatından örnekleri anlattı.

Öğrencilerle buluştu

İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi tarafından düzenlenen Kariyer Günleri'nin konuğu Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu oldu. Aynı zamanda BESYO mezunu olan Sadıkoğlu, öğrencilere iş olanaklarını ve kendi hayatından örnekleri anlattı.

07 Ekim 2018 Pazar 13:44
Öğrencilerle buluştu

BESYO salonunda gerçekleştirilen etkinliğe öğrenciler büyük ilgi gösterdi. TSO Başkanı Sadıkoğlu yaptığı konuşmada güzel, renkli, içten ve sevgi dolu gençlerle bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti. Öğrencilerin sporu okullarıyla birlikte yürütmelerinin önemine işaret eden Sadıkoğlu, "Genç arkadaşlarımız belki ileride çok farklı iş kollarında başarıyı yakalamak istiyorlar ama ne olursa olsun eğitiminizle bir arada yürütmeye çalışın. Okul gerçekten çok önemli. O sizin için her zaman bir sigortadır. Çünkü bilgi olmadan, liyakat olmadan hiç bir şey olmaz" dedi. Etkinlikte daha sonra öğrenciler Sadıkoğlu’na hayatı ve iş dünyasıyla ilgi sorular yöneltti.

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
Oğuzhan Ata Sadıkoğlu
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