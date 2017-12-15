‘Spor ve Medya’ dersi kapsamında Anadolu Spor Gazetecileri Derneği (ASGD) Malatya Şubesi Yönetim Kurulu, Spor Yöneticiliği Bölümü 4.sınıf öğrencileriyle söyleşi gerçekleştirdi. MASKF binasında, 40 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen söyleşi kapsamında Fatih Avcı, Ferdi Durdu ve Akif Çelik, ‘Medya ve Spor’ konusunda öğrencilere bilgiler vererek, onlardan gelen soruları cevapladı.

İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Bölümü Öğretim Görevlisi Özgür Karataş, Malatya İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Bölümü 4.sınıf öğrencilerinin mesleki staj dersi kapsamında ASGD Malatya Şubesi yönetimi ile bir araya geldiklerini ifade etti. Karataş, dernek üyelerine teşekkür ederek, “Söyleşi kapsamında ‘Spor ve Medya’ konusu ele alındı. Fatih Avcı, Ferdi Durdu ve Akif Çelik’e teşekkür ediyorum” dedi.

Anadolu Spor Gazetecileri Derneği (ASGD) Malatya Şube Başkanı Fatih Avcı ise üniversite öğrencileriyle güzel bir söyleşi gerçekleştirdiklerini belirtti. Spor Yönetici Bölümü 4.sınıf öğrencileriyle ‘Spor ve Medya’ konusunu ele aldıklarını kaydeden Avcı, “Bölümde öğretim gören arkadaşlarımızla meslekle alakalı önemli bilgiler paylaştık. Güzel bir söyleşi oldu. Türkiye’de spor kurtulacaksa, bir sisteme kavuşacaksa, bunu sağlayacak kişiler kesinlikle Spor Yöneticiliği Bölümü mezunlarıdır” diye konuştu.

Söyleşide, üniversite öğrencilerine spor ve medya konusunda önemli bilgiler aktaran Avcı, “Spor Yöneticileri artık kendi mesleklerini yapabilmelidir. Ben de bu mesleğin içerisinde olduğum sürece bu konuda arkadaşlarımın her zaman yanında olacağım” ifadelerini kullandı. Spor muhabiri Ferdi Duru ise spor muhabirlerinin nasıl çalıştıklarını hakkında bilgiler aktardı.















ÖMER ALİ DELİBAŞ