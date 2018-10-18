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Ofansta iyiler, defansta kötüler!

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Pazar günü oynayacakları Ankaragücü maçıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Sakatların düzelmesiyle ve iyi bir kamp ortamında verimli bir maç hazırlık dönemi geçirdiklerini belirten Bulut, rakiplerinin savunmadaki eksikliklerinden yararlanacaklarını söyledi.

Ofansta iyiler, defansta kötüler!

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Pazar günü oynayacakları Ankaragücü maçıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Sakatların düzelmesiyle ve iyi bir kamp ortamında verimli bir maç hazırlık dönemi geçirdiklerini belirten Bulut, rakiplerinin savunmadaki eksikliklerinden yararlanacaklarını söyledi.

18 Ekim 2018 Perşembe 11:17
Ofansta iyiler, defansta kötüler!

Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Antalya’da devam eden Yeni Malatyaspor, günü tek idmanla geride bıraktı. Ameliyat olduktan sonra rehabilitasyon dönemine giren Ömer Şişmanoğlu dışında tüm futbolcuların yer aldığı antrenman konaklanan otelin sahasında yapıldı. Yaklaşık 1 saat 45 dakika süren çalışmada sarı kırmızılı oyuncular çıkış ve koordinasyon son bölümde de dar alanda çift kale maç yaptı.

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Antalya´da devam eden kampla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Bulut, "Sivasspor maçından sonra verilen 3 günlük iznin ardından Antalya´da buluştuk. Tedavileri İstanbul´da süren ve ülkelerinin milli takım kamplarına giden oyuncularımız geçen hafta bizimle birlikte olamadı. Ama sakatlıkları düzelen birkaç oyuncumuz aramıza katıldılar. Birkaç hafta sonra aramıza katılacak oyuncularımız var. Tempomuzu artırdık. Önümüzde Ankaragücü maçı var. Diri bir takıma karşı oynayacağız. Hücum anlamında etkililer ama defans anlamında rakibe verdikleri pozisyonlar var. Biz o zaaflarından yararlanmak istiyoruz.” şeklinde konuştu.

FATİH AVCI

Anahtar Kelimeler:
Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol BulutYeni Malatyaspor
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