Geçtiğimiz yıl 460 sporcunun katıldığı organizasyonda yabancıların başvuru süresi devam ediyor. 5. Uluslararası Altın Kayısı Satranç Turnuvası bu yıl ilk kez 25-30 Ağustos tarihleri arasında Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi Fuayesinde yapılacak. Türkiye’nin önemli Satranç turnuvalarından biri olan organizasyonda yurt dışından ve il dışından katılan sporcular için ücretsiz konaklama hizmeti verilecek.

ŞU ANA KADAR 70 SPORCU BAŞVURDU

Malatya’da bu yıl beşincisi yapılacak olan Uluslararası Altın Kayısı Satranç Turnuvası’na yabancı satranççılar büyük ilgi gösteriyor. Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin desteği, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Satranç Federasyonu’nun katkısı ile gerçekleştirilen Uluslararası Altın Kayısı Satranç Turnuvası’nın bu yıl beşincisi düzenlenecek. Malatya Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Satranç Federasyonu’nun ortaklaşa düzenlediği 5. Uluslararası Altın Kayısı Satranç Turnuvası 25-30 Ağustos tarihleri arasında Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi Fuayesinde yapılacak. Türkiye Satranç Federasyonu’nun (TSF) büyük önem verdiği uluslararası turnuvalar arasında yer alan Malatya Uluslararası Altın Kayısı Satranç Turnuvası bugüne kadar birçok yabancı ülkeden ve Türkiye’den yüzlerce sporcuyu ağırladı. Turnuvanın düzenlenmesine sayılı günler kala yabancı satranç sporcuları kayıt yaptırmayı sürdürüyor. Şuana kadar yabancı sporcu sayısı 70’e ulaştı.

HANGİ ÜLKEDEN KİMLER VAR?

Başvuru yapanlar arasında Andrey Zhigalko, Alina Bivol (fotoğraftaki), Yuri Solodovnichenko, Pouya İdani, Zaur Mammedov, Davit Benidze, Georgi Bagaturov, Tornıke Sanikidze, Gabor Nagy, Toghrul Hasanzade, Babayev Talib, Sofiko Tereledzaye, Mammdov Jeyhun, Elvin Bayramov, Asghar Mitra, Bahgirova Khatun gibi ünlü sporcularda yer alıyor. Malatya Uluslararası Altın Kayısı Satranç Turnuvası’nın ilki 9-15 Haziran 2013 tarihlerinde yapılmıştı. 21’i yabancı 234 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen turnuvanın ilkinde Azerbaycan, Bulgaristan, Cezayir, Gürcistan, Hindistan, Irak, İspanya, Mısır ve Türkmenistan’dan gelen sporcularda yer aldı.

KATILIM GİDEREK ARTIYOR!

Malatya Uluslararası Altın Kayısı Satranç Turnuvası’nın ikincisi 15-20 Haziran 2014 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Turnuvada, Türkiye’nin yanı sıra Azerbaycan, Bulgaristan, Kosova, Gürcistan, İran, Suriye, Karadağ ve Ukrayna’dan sporcular katıldı. Malatya Uluslararası Altın Kayısı Satranç Turnuvası’nın üçüncüsü 25-30 Ağustos 2015 tarihleri arasında yapıldı. 11 ülkeden 46’sı yabancı 398 sporcunun yarıştığı turnuva renkli görüntülere de sahne oldu. Malatya Uluslararası Altın Kayısı Satranç Turnuvası’nın dördüncüsü 21-26 Ağustos 2016 tarihleri arasında yapıldı. Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleştirilen turnuvaya; 13 ülkeden ve 37 ilden 44’ü yabancı, 8’i görme engelli olmak üzere 460 sporcu katıldı.

HABER MERKEZİ