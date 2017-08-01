01 Ağustos 2017 Salı

UYANIK OLACAĞIZ!

Ödüller sahiplerini buldu

Türkiye Tenis Federasyonu, Malatya Büyükşehir Belediyesi ve Malatya İntercourt Tenis Kulübü tarafından organize edilen, “14 Yaş Yaz Kupası Tenis Turnuvası’ oynanan final maçlarıyla sona erdi.

01 Ağustos 2017 Salı 11:21
Ödüller sahiplerini buldu

  32 kız, 54 erkek sporcunun katıldığı organizasyonda Malatya, Adana, Ankara, İstanbul, Diyarbakır, Alanya, Kahramanmaraş ve Elazığ illerinden gelen sporcuların mücadelesi büyük bir çekişmeye sahne oldu. Final müsabakaları sonucunda şu isimler dereceye girdi: “Erkekler 14 yaş tek: 1-Furkan Selçuk Keriöz, 2-Ada Gezercan, Bayanlar 14 yaş tek: 1- Kayra Diler- 2- Sude Çapoğlu, Erkekler 14 yaş çitt: Nihat Efekan Sezgin, 2-Ada Gezerecan, Bayanlar 14 yaş çift: 1-Kayra Diler, Yankı Arslan, 2- Maya Özagar-Sude Çapoğlu” Müsabakalarla ilgili bilgi veren Malatya İntercourt Tenis Kulübü Başkanı Dr. Ali Acar, “Dereceye giren sporcularımıza ödül töreni ile birlikte kupalarını verdik. İl dışından katılan sporcularımız Malatya’mıza hayran kaldılar. Burada çok güzel bir tenis turnuvası yapıldı. Sporcularımız büyük çekişme ve heyecanla maçlarına çıktı. Amacımız tenis sporunu Malatya’da daha da yaygınlaştırmak. İntercourt Tenis Kulübü olarak daha önce olduğu gibi, bundan sonra da bu tür önemli organizasyonlara ev sahipliği yapmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

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