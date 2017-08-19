Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam’ın yönetimden ısrarla istediği ve üzerinde durduğu konulardan biri olan futbolcu ödemeleri bu dönem sorunsuz bir şekilde devam ediyor. Her futbolcuya anlaştığı rakamların peşinat tutarlarının bir kısmını henüz lig başlamadan yatarın yönetim, Osmanlıspor maçının galibiyet primlerini de Perşembe günü ödedi. Toplamda 350 bin liraya yakın bir prim ödemesi yapan yönetim, iç saha galibiyetinden dolayı oyunculara 10’ar bin lira para dağıttı. Bunun yanında galibiyet başına alınan 2 milyonluk performans gelirine sahip olan kulüp bu parayı ise ay sonunda alacak. Sivas maçı öncesi para dopingi yapan yönetimin ödemeleri aksatmaması teknik direktör Ertuğrul Sağlam’ın da yüzünü güldürdü.

HABER MERKEZİ