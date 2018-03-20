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O TARAFTARLARA ŞOK CEZA!

Fenerbahçe maçında sahaya girerek, kaleci Volkan’a sarılan taraftara 1 yıl spor müsabakalarından men cezası verildi. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada 6222 sayılı sporda şiddet yasasından dolayı iç saha maçlarında taraftarların bilgilendirildiği belirtildi.

O TARAFTARLARA ŞOK CEZA!

Fenerbahçe maçında sahaya girerek, kaleci Volkan’a sarılan taraftara 1 yıl spor müsabakalarından men cezası verildi. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada 6222 sayılı sporda şiddet yasasından dolayı iç saha maçlarında taraftarların bilgilendirildiği belirtildi.

busabahh
busabahh
20 Mart 2018 Salı 11:26
O TARAFTARLARA ŞOK CEZA!

Malatya İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, vatandaşların huzur ve güven ortamı içinde, aileleriyle birlikte spor müsabakalarını seyredebilmeleri için spor alanları ve çevresinde gerekli denetim ve kontroller yapılmakta olduğu hatırlatılarak Yeni Malatyaspor – Fenerbahçe maçındaki sahaya giren taraftarlara verilen men cezası kamuoyuyla paylaşıldı. Açıklama şöyle:

Evkur Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe A.Ş. müsabakasında; Oyun alanına giren iki şahsa 6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunun Yasak Alanlara Girme Başlıklı 16. Maddesi gereğince adli işlem başlatılmıştır. Ayrıca 6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunun 18/3 maddesinde yer alan “Bu madde kapsamına giren suçlardan dolayı soruşturma başlatılması halinde şüpheli hakkında spor müsabakalarını seyirden yasaklama tedbiri derhal uygulamaya konulur.” hükmü, anılan kanunun 18/8 maddesinde yer alan “spor müsabakalarını seyirden yasaklanan kişi, yasaklama kararının sebebini oluşturan fiilin işlendiği müsabakanın tarafı olan ve taraftarı olduğu takımın katıldığı spor müsabakalarının yapılacağı gün, yurt içinde bulunduğu takdirde, müsabakanın başlangıç saatinde ve bundan bir saat sonra bulunduğu yere en yakın genel kolluk birimine başvurmakla yükümlüdür.” hükmü ve yine aynı kanunun 18/9 maddesinde yer alan “yükümlülüğe aykırı hareket eden kişi, yirmi beş günden az olmamak üzere adli para cezası ile cezalandırılır.” hükümleri çerçevesinde şahıslara 1 yıl süre ile seyirden men tedbiri uygulanmıştır. Ayrıca Emniyet Genel Müdürlüğü Güvenlik Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesi, kamuoyunun desteğinin sağlanması ve bilinçlendirilmesi amacıyla hazırlanan; el broşürü, pankart ve afişler müsabaka öncesi seyircilere dağıtılmış, stadyum güzergahı ve halkın yoğun olarak bulunduğu bölgelere asılmıştır. ” (BÜLTEN)

Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeSahaya Giren Taraftarlara CezaEvkur Yeni Malatyaspor
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