O PROJEYE  BÜYÜK İLGİ

Spor Genel Müdürlüğü tarafından sporun geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması, çocuk ve gençlerin spora teşvik edilmesi, her yaştaki vatandaşın sağlıklı bir yaşam için beden eğitimi ve spor faaliyetlerine katılımın sağlanması amacıyla hayata geçirilen ‘‘Koşabiliyorken Koş’’ projesine Malatya’da büyük ilgi gösteriliyor. Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nün organize ettiği projenin startı 5 Nisan’da Vali Ali Kaban’ın da katılımıyla Malatya İnönü Stadı’nda verilmişti. Malatya Gençlik Hizmetleri İl Müdürlüğü bünyesinde görevli antrenörler nezaretinde Atatürk Spor Salonu, İnönü Stadı, Abdullah Gül Parkı, Hürriyet Parkı, Kuyu Önü Tecde Yürüyüş Parkurunda tüm yaş gruplarından insanların sağlıklı ve bilinçli spor yaptırmak amacıyla her türlü destek sağlanıyor. Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Sadi Fındıklı, projeye yoğun bir ilgi olduğunu ifade ederek, proje kapsamında her yaş grubundan vatandaşların ve engelli bireylerin özgürce spor yapabilmeleri için her türlü imkanın ücretsiz olarak sağlandığını belirtti. Fındıklı, Spor Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen “Koşabiliyorken Koş” projesinin vatandaşların sağlıklı ve bilinçli spor yaptırmak amacıyla hayata geçirildiğini kaydederek, vatandaşların deneyimli antrenörler nezaretinde spor yaptıklarını ifade etti.busabahmalatya.com