28 Ağustos 2017 Pazartesi

Açılış boş tribünler önünde

O pozisyona ne dediler?

Yeni Malatyaspor – Antalya maçında gösterdiği yönetimle Malatyalıların tepkisini çeken Barış Şimşek’in verdiği hatalı kararlar ulusal kanalların spor yorumcuları tarafından da gündeme getirildi.

28 Ağustos 2017 Pazartesi 12:06
O pozisyona ne dediler?

  86. dakikada Turgut Doğan Şahin’in şutu Antalyaspor savunmasında Danon tarafından elle ceza sahası içersinden çıkarılmış, hakem Barış Şimşek pozisyonu devam ettirmişti. TRT Spor ekranlarında yayınlanan programda yorumcular Mustafa Denizli, Ali Gültiken ve programcı Ersin Düzen, pozisyon net bir penaltı derken, en sert tepki ise Beyaz TV’de Malatyalı Ertem Şener’den geldi. Şener, Türkiye Futbol Federasyonu yetkililerine seslenerek “Malatyaspor’a sahip çıkın” dedi.

Ertem Şener, “Malatya’dan 2 haftadır Yeni Malatyaspor’un saha içerisinde hakları yeniliyor şeklinde şikayetler alıyorum. Bugün yine Antalyaspor maçının katledildiği şeklinde mesajlar geliyor. TFF’den özellikle rica ediyorum Yeni Malatyaspor’un bundan sonraki müsabakalarında daha hassas davranın. Malatyaspor’un maçlarını yöneten hakem kardeşlerimden rica ediyorum biraz daha dikkatli maç yönetin. Yeni Malatyaspor Süper Lig’e yeni çıktı ve haklarını koruyun. Malatyaspor’u tutun demiyoruz ama maçları nasıl yönetilmesi gerekiyorsa öyle yönetilsin. Malatyaspor’a sahip çıkın. Malatyaspor her zaman zirveleri hak eden bir memlekettir dolayısıyla TFF yetkililerine bir kez daha seslenmek istiyorum.” ifadelerini kullandı. Program yorumcusu Sinan Engin’de pozisyon için “Bu nasıl verilmez” ifadesini kullandı.

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