Antrenmanda manşeti olduğu spor ekini pür dikkat inceleyen Adem Büyük, haber karşısında şaşkınlığını gizleyemezken, taraftarın ve Malatya kamuoyunun kendisine gösterdiği ilgiden dolayı mutluluğunu ifade etti. 5 asist, 2 golle oynayan yıldız isim, antrenmanda da yine herkesi büyüledi. Çalışmanın son bölümünde turnuva oynayan futbolcular, Adem’in bel kıran çalımlarından nasibini aldı. 30 yaşındaki Adem’in Yeni Malatyaspor ile 2019 Mayıs’ına kadar sözleşmesi bulunuyor.

HABER MERKEZİ