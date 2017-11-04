04 Kasım 2017 Cumartesi

O manşet Adem’ de!

Yeni Malatyaspor’a hayat veren asistleriyle son iki haftada kazanılan 6 puanın en büyük pay sahibi olan Adem Büyük, dün BUSABAH Spor Eki’nin manşeti olmuştu.

01 Kasım 2017 Çarşamba 12:51
O manşet Adem’ de!

 Antrenmanda manşeti olduğu spor ekini pür dikkat inceleyen Adem Büyük, haber karşısında şaşkınlığını gizleyemezken, taraftarın ve Malatya kamuoyunun kendisine gösterdiği ilgiden dolayı mutluluğunu ifade etti. 5 asist, 2 golle oynayan yıldız isim, antrenmanda da yine herkesi büyüledi. Çalışmanın son bölümünde turnuva oynayan futbolcular, Adem’in bel kıran çalımlarından nasibini aldı. 30 yaşındaki Adem’in Yeni Malatyaspor ile 2019 Mayıs’ına kadar sözleşmesi bulunuyor.

HABER MERKEZİ
Anahtar Kelimeler: BusabahYeni MalatyasporAdem Büyük

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