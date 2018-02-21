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O MAÇIN  BİLETLERİ SATIŞTA!

Süper Lig’in son sırasındaki Karabük ile karşılaşacak Yeni Malatyaspor bu maçı kazanıp ligde rahatlamak istiyor. Pazar günü oynanacak maç için karşılaşmanın biletlerini dünden itibaren satışa çıkaran yönetim dolu bir tribün bekliyor.

O MAÇIN  BİLETLERİ SATIŞTA!

Süper Lig’in son sırasındaki Karabük ile karşılaşacak Yeni Malatyaspor bu maçı kazanıp ligde rahatlamak istiyor. Pazar günü oynanacak maç için karşılaşmanın biletlerini dünden itibaren satışa çıkaran yönetim dolu bir tribün bekliyor.

busabahh
busabahh
21 Şubat 2018 Çarşamba 17:39
O MAÇIN  BİLETLERİ SATIŞTA!

Süper Lig’de 25 Şubat Pazar günü saat 13.30’da Karabükspor ile Yeni Malatyaspor arasında oynanacak maçın biletleri satışa sunuldu. Geçen hafta zorlu Bursa deplasmanına Malatya’dan giderek takımlarını yalnız bırakmayan sarı-kırmızılı taraftarın, Pazar günü oynanacak maça da ilgi göstereceği ön görülüyor. Öte yandan ligin 21. haftasında oynanan Kasımpaşa maçında kötü ve çirkin tezahürat yapıldığı gerekçesiyle, PFDK tarafından verilen doğu tribün alt D,E,F ve G bloklarında bulunan taraftarlar elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi kararı nedeniyle Karabükspor maçında tribünlerdeki yerlerini alamayacaklar. Ligde 22 haftada 28 puan toplayan ve haftayı 10. sırada tamamlayan Yeni Malatyaspor, sahasında rakibini yenerek, gelecek haftalara rahat şekilde girmek istiyor. Malatya Stadyumu’nda oynanacak olan Yeni Malatyaspor-Kardemir Karabükspor maçının bilet fiyatları ise şöyle: Bilet fiyatları şöyle: Batı Alt-50 TL, Batı Üst-30 TL, Doğu alt-15 TL, Doğu Üst-10 TL, Güney Alt-7,5 TL, Misafir-7,5 TL

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Anahtar Kelimeler:
Süper LigArabük Ile Karşılaşacak Yeni MalatyasporBilet
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