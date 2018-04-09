Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 22°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
114978
ALTIN
173.246
DOLAR
4.0543
STERLİN
5.7148
EURO
4.9788

O LİSTEDE MUTLU’DA VAR

Community Aboard internet sitesi tarafından Amerika’da yaşayan en etkili 50 Türk’ün isimleri açıklandı. Listede Malatyaspor USA takımının Başkanı Teoman Mutlu da var.

O LİSTEDE MUTLU’DA VAR

Community Aboard internet sitesi tarafından Amerika’da yaşayan en etkili 50 Türk’ün isimleri açıklandı. Listede Malatyaspor USA takımının Başkanı Teoman Mutlu da var.

09 Nisan 2018 Pazartesi 11:46
O LİSTEDE MUTLU’DA VAR

Community Aboard internet sitesi tarafından Amerika’da yaşayan Türkler arasında en etkili isimler belirlenerek açıklandı. 1. sıraya doktor Mehmet Öz’ün girdiği listede, 2’nci Muhtar Kent, 3’üncü ise Hikmet Ersek oldu. Malatyalı iş adamı Teoman Mutlu ise listede 51. sırada yer buldu. Amerika’da çeşitli sektörlerde boy gösteren Mutlu, son olarak kendi kurduğu Malatyaspor USA takımıyla adından söz ettirmişti. Mutlu’nun başkanı olduğu Malatyaspor USA, mücadele ettiği Amerika Cosmapoliten Kuzey Ligi'nde lider durumda ve şampiyonluğun en büyük adayı durumunda. Açıklanan listenin ilk 10 sırasında şu isimler bulunuyor: "1 - Mehmet Öz, doktor. 2 - Muhtar Kent, Coca Cola'nın CEO'su, 3 - Hikmet Ersek, 4 - Hamdi Ulukaya 5 - Yalçın Ayaşlı, 6 - Melih Abdulhayoğlu, 7 - Aydın Şenkut, 8 - Eren-Fatih Özmen, 9-Dr. Kenan Şahin, 10-Cenk Uygur Sunucu." busabahmalatya.com 

İHA

Anahtar Kelimeler:
En Etkili 50 TürkTeoman Mutlu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“KÖTÜ OYNADIK” DİYEN BİRİ VAR!
“KÖTÜ OYNADIK” DİYEN BİRİ VAR!
ALANYASPOR MESAİSİ BAŞLADI
ALANYASPOR MESAİSİ BAŞLADI
“ÜRETTİK AMA GOLÜ BULAMADIK…”
“ÜRETTİK AMA GOLÜ BULAMADIK…”

banner29

banner47

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim