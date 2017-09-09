Ağustos ayında medyada en çok konuşulan takımlar, sporcular ve kulüp yöneticileri belli oldu. Medya takip şirketinin bir dernek için hazırladığı Ağustos ayı medya raporu açıklandı. Buna göre 4 bini aşkın gazete, dergi, TV kanalı ve 10 binden fazla internet medyasının yaptığı haberden derlenen sonuçlara göre en çok konuşulan takım Beşiktaş oldu. Bu sezon Süper Lig’de ilk kez mücadele eden Yeni Malatyaspor’da en çok konuşulan futbol takımları listesinde 12’nci sırada yer aldı. Araştırma şirketinin Türkiye Spor Yazarları Derneği için hazırladığı Ağustos ayı medya raporuna göre sarı-kırmızlı takımla ilgili bir önceki ayda yazılı basın, televizyon ve internet sitelerinde toplam 16 bin 47 haber yer aldı. (HABER MERKEZİ)

HABER MERKEZİ