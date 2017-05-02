Yeni Malatyaspor’un defans oyuncusu Murat Akça, sarı kırmızılı takımla ikinci şampiyonluğuna çok yaklaştı. Karabük’teki başarısını yine devam ettirmek üzere olan 27 yaşındaki oyuncu, Göztepe maçındaki galibiyeti getiren golü atmasının önemli olmadığını, takımın başarısının daha fazla değere sahip olduğunu savundu.

“BANDIRMA MAÇINI KAZANIRSAK HER ŞEY ÇÖZÜLECEK”

Murat Akça, Göztepe galibiyetinin Bandırma maçıyla taçlanması gerektiğini belirterek, “Allah’a şükür Göztepe maçında galibiyeti getiren golü atmak bana nasip oldu. Kimin gol attığı değil golü bulup kazanmamız gereken bir maçtı. Kim atarsa atsın önemli olan 3 puanı takım hanesine yazdırmaktı. Rakiplerimizi kazandığı haftada bizimde puan kaybı yaşamamız gereken bir maçtı. Allah’a şükür maçı kazandık. Kazandığımız bu maçı Bandırmaspor’u da yenerek taçlandırmamız gerekiyor. Herkes her şeyin farkında ve takım arkadaşlarım ellerinden geleni yapacaklardır. Ligin en fazla lider kalan takımıyız. İyi ve doğru futbol oynuyoruz. Oynadığımız maçların içerisinde mesafeleri iyi ayarlıyoruz. Maçlardaki iyi futbol resminin çıkmasının sebebi de budur. Dar alanlarda kısa pasları iyi yapıyoruz. İnşallah önümüzdeki maçta takımımız bunu yine tekrarlar. Kritik bir virajı dönmüş olduk Göztepe maçını kazanarak ve mutluluğunu yaşadık. Şimdi tamamen Bandırmaspor maçına konsantre olmuş durumdayız. Bu maçı da kazanıp mutlu sona bir adım daha yaklaşacağız.” diye konuştu.

“TOP CANERE GİTTİĞİNDE GOL OLACAĞINI HİSSETİM VE İÇERİ KOŞTUM”

Genel anlamda hücuma destek vermeyi sevdiğini belirten Murat Akça, attığı kafa golünün nasıl oluştuğunu açıkladı. Akça, “Maç içerisinde geriden topla çıkmayı seviyorum. Asıl düşüncem biraz daha ilerleyip önümde duran rakibi üzerime çekip topu Azubuike’ye pas vermekti. Topu alırken maç içerisinde anlık olaylar gerçekleşiyor. Bazen saliseler ile düşünme fırsatınız oluyor. Topla giderken aklınızda bir sürü plan geçiyor. Azubuike ile oynayıp oyunu kurmayı düşünmüştüm. Rakip oyuncu Azubuike’ye doğru hareketlenince benim önüm açıldı. Pası Pereira’ya, o da Caner’e verdikten sonrada içeriye doğru koşu attım. Ondan sonrasını hissettim ve orada açıkçası golü atmaya gittim. Allah’a şükür gol atmak nasip oldu. Uzun aradan sonra babam ve eşimde maçı izlemeye gelmişti ve onların önünde golü attığım için çok mutlu oldum. Onlarda çok sevindi. Bandırma maçı zor olacak, Adana Demirspor galibiyeti ile ligde kalmak adına umutlandılar. Kart cezası nedeniyle oynayamamanın üzüntüsünü yaşıyorum, ama arkadaşlarımın en iyi performans ile galip geleceklerine inanıyorum. Rakibimize saygı duyuyoruz, hücum anlamında iyi oynuyorlar ama bizde iyi bir takımız. Maçın her dakikasına iyi konsantre olup artık işi bitirmek için oynamamız lazım. İnşallah şansta bizimle birlikte olur.” İfadelerini kullandı.





ÖMER ALİ DELİBAŞ