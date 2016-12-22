Evkur Yeni Malatyaspor TFF. 1. Lig’in 15. haftasında sahasında ağırladığı Adana Demirspor ile 1-1 berabere kalırken, maç sonu açıklamalarda bulunan Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü İrfan Buz, “Futbolcu kardeşlerim sahada ellerinden geleni yaptılar ama maalesef 1-1 berabere kaldık, üzgünüz. Bunun üstesinden geleceğimize eminim” dedi.

“ÜZGÜNÜZ, BUNUN ÜSTESİNDEN GELECEK GÜCE SAHİBİZ”

Mücadelenin çok kötü bir zeminde oynandığının altını çizen Buz, saha şartlarının her iki takım için de çok zor olduğunu kaydederek, futbolcuların ayakta kalmakta zorlandığını belirtti. Maçta birçok gol pozisyonuna girdiklerini ancak bunu değerlendiremediklerini dile getiren tecrübeli teknik adam, “Maçın ilk 10 dakikasında üç tane net pozisyon kaçırdık. Devre arasına daha farklı girebilirdik ve gerçekten maçı koparabilirdik ama olmadı. İkinci devrede de maalesef bireysel hatamızdan golü yedik ve skor 1-1 oldu. Gol bölgelerinde yakaladığımız pozisyonları gole çevirebilmiş olsaydık, maç farklı bitebilirdi. Futbolcu kardeşlerim sahada ellerinden geleni yaptılar ama maalesef 1-1 berabere kaldık, üzgünüz. Bunun üstesinden geleceğimize eminim ilerleyen maçlarda da üstüne koyarak kesinlikle bu yarışın içerisinde olacağız. Ataklarımızı daha iyi sonuçlandırdığımız zaman daha farklı sonuçlar ortaya çıkacaktır" dedi. Buz, son olarak, maçta sakatlanarak yerini Murat Akça’ya bırakan Amutu’nun gelecek hafta oynanacak Boluspor mücadelesinde forma giymesinin zor olduğunu söyledi.

FATİH AVCI