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Nurettin Uğur’dan iyi haber

Malatyalı iş adamı Nurettin Uğur Konya-Burdur karayolunda aracıyla kaza geçirdi. Ağır yaralı halde hastanede bakıma alınan Uğur’un hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi.

Nurettin Uğur’dan iyi haber

Malatyalı iş adamı Nurettin Uğur Konya-Burdur karayolunda aracıyla kaza geçirdi. Ağır yaralı halde hastanede bakıma alınan Uğur’un hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi.

18 Haziran 2018 Pazartesi 11:59
Nurettin Uğur’dan iyi haber

Malatyagücü Kulübü Başkanı Nurettin Uğur Konya-Burdur karayolunda aracıyla kaza geçirdi. İş adamı Uğur’un kullandığı araç, babası için yaptırdığı caminin açılışı için gittiği Burdur’dan dönerken tırın arkadan çarpması sonucu yoldan çıkarak savruldu. Bayram tatili için Malatya’ya gelmek üzereyken geçirdiği trafik kazasında ağır yaralı olarak ambulansla hastaneye kaldırılan Nurettin Uğur, ilk müdahalenin ardından ambulans helikopterle Malatya’ya getirildi. Yoğun bakımda üç gün boyunca doktor kontrolünde gözlem altında tutulan Uğur’un yapılan müdahalelerin ardından hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi.

busabahmalatya.com

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Anahtar Kelimeler:
MalatyaNurettin UğurKaza
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