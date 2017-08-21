Süper Lig’in 2. haftasında deplasmanda Sivasspor’a 2-0 mağlup olan Evkur Yeni Malatyaspor’da Kulüp Başkanı Adil Gevrek maçla ilgili açıklamalarda bulundu. Sivas karşılaşmasında Khalid’in attığı golün nizami olduğunu savunan Gevrek, “Öncelikle komşu kentin takımı Sivasspor’u tebrik ediyorum. Maça gelecek olursak, sanırım Yeni Malatyaspor’u izleyenler keyif almışlardır. İyi yoldayız. Oyuna tamamen kontrollü ve rakibi sahasına hapsederek başladık. Maçın hemen başında Khalid güzel bir gol attı, ancak hakem rakibine faul yaptığı gerekçesiyle golü iptal etti. Maçın özetini izlerken de net bir şekilde görülüyor faul olmadığı. Bence maçın kırılma anı bu pozisyondu. Tabi bunu söylerken sakın aldığımız yenilgiye kılıf uyduruyorum diye düşünülmesin. Ben sadece biraz daha dikkatli olunmasının bu tür hataların önüne geçilmesi adına iyi olacağını düşünüyorum” dedi.

TRANSFER BİTMEYECEK AÇIKLAMASI

Kadroda bazı mevkilerde eksikliklerinin olduğunu da belirten Gevrek, “Bakıldığında yeni kurulmuş bir takımız, ancak buna rağmen takım oyunu ve birliktelikte büyük aşama kat ettiğimiz görülüyor. Bazı mevkilerde eksikliklerimiz var. Bu maçta da göze çarptı. Geçen hafta içerisinde iki oyuncu aldık, o oyuncuların da takıma dahil olmasıyla daha iyi olacağız inşallah. Transfere gelince, forvete iyi bir oyuncu alacağız, iki yerli takviyesi de yapacağız” diye konuştu.

İHA