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Nikah tazelediler

Yeni Malatyaspor iç transferde 4 futbolcusuyla sözleşme uzattı. Transferde hareketli günler geçiren sarı-kırmızılı kulüp, Khalid Boutaib, Issam Chebake, Rahman Buğra Çağıran ve Eren Tozlu’nun sözleşmelerini uzattı.

Nikah tazelediler

Yeni Malatyaspor iç transferde 4 futbolcusuyla sözleşme uzattı. Transferde hareketli günler geçiren sarı-kırmızılı kulüp, Khalid Boutaib, Issam Chebake, Rahman Buğra Çağıran ve Eren Tozlu’nun sözleşmelerini uzattı.

08 Ağustos 2018 Çarşamba 12:29
Nikah tazelediler

Yeni Malatyaspor, geçen sezon yüksek performans aldığı Faslı futbolcuları Khalid Boutaib ve Issam Chebake’nin sözleşme sürelerini uzatarak, Boutaib ile 2+1, Chebake’le ise 3 yıl daha yola devam etme kararı aldı. Sarı-kırmızılı kulüp ayrıca Eren Tozlu ve Rahman Buğra Çağıran’ın da sözleşmelerini uzatarak, Eren ile 2+1, Rahman Buğra’yla ise 3 yıllık yeni sözleşme yaptı. Kulüp Başkanı Adil Gevrek atılan imzaların Yeni Malatyaspor camiasına hayırlı olması temennisinde bulundu. Gevrek, dış transferin yanında iç transferde de önemli imzalar attırdıklarını kaydederek, “Yeni Malatyaspor olarak geleceğimizi planlayarak attığımız adımları transferde de sürdürüyoruz. Bu kapsamda takımımızın önemli isimleri Khalid Boutaib, Issam Chebake, Rahman Buğra Çağıran ve Eren Tozlu’nun sözleşmelerini uzattık. Ben bu isimlerin daha uzun yıllar Yeni Malatyaspor camiasına hizmet edeceğini düşünüyorum. Camiamıza hayırlı olsun” diye konuştu. busabahmalatya.com

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
Dört ImzaYeni Malatyaspor
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