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Nihat Bayındır takımına güveniyor:

Bölgesel Amatör Lig’de ilk kez yer alacak Pütürge Belediyespor’da teknik direktör Nihat Bayındır yeni sezon hazırlıklarını BUSABAH’a değerlendirdi. Ekonomik sorunların verilen sözlerle çözüldüğünü aktaran Bayındır, zor bir fikstür çektiklerini ancak hiçbir rakip için kolay olmadıklarını söyledi.

Nihat Bayındır takımına güveniyor:

Bölgesel Amatör Lig’de ilk kez yer alacak Pütürge Belediyespor’da teknik direktör Nihat Bayındır yeni sezon hazırlıklarını BUSABAH’a değerlendirdi. Ekonomik sorunların verilen sözlerle çözüldüğünü aktaran Bayındır, zor bir fikstür çektiklerini ancak hiçbir rakip için kolay olmadıklarını söyledi.

11 Eylül 2018 Salı 13:08
Nihat Bayındır takımına güveniyor:

“Can yakabiliriz”

23 Eylül’de başlayacak Bölgesel Amatör Lig’de mücadele etmeye hazırlanan Pütürge Belediyespor’da yeni sezon çalışmaları devam ediyor. Önceki gün hazırlık maçı için Elbistan’a giden temsilcimiz, antrenmanların yanında özel maçlarla da teknik ve taktik yönlerini geliştirmeye çalışıyor. Elbistanspor ile oynanan hazırlık maçı 1 – 1 devam ederken, karşılaşmanın 70. dakikada çıkan gerginlik üzerine yarıda kaldığı öğrenildi.

“ZOR BİR FİKSTÜR ÇEKTİK”

Yeni takımıyla ilk kez BAL’da bir takım çalıştırmaya hazırlanan Pütürge Belediyespor Teknik Direktörü Nihat Bayındır, takımıyla ilgili son durumu değerlendirdi. Bayındır, “3 aşağı 5 yukarı istediğimiz kadroyu oluşturduk. Grupta zaten şampiyonluk hesabı yapan takımların bütçesi de aldığı oyuncular da belli. Biz daha mütevazi bir kadro kurduk. Ödemelerden dolayı yaşanan sıkıntılar vardı. Oyuncularımızla Pütürge Belediye başkanımız bir toplantı yaptı ve söz verdi. Başkanımız sağ olsun takımın kafasını rahatlattı. Şimdi sadece saha içine odaklandık. Toplama bir takım kurduk, ister istemez uyum süreci uzuyor. Zor bir fikstür çektik. Üst üste 2 şampiyonluk adayı ile oynayacağız. Tabi bunu avantaja çevirmek istiyoruz. Yeşilyurt’un yaptığı yatırım ortada. Biz de fena bir takım olmadık. İyi başlangıç yapıp, mütevazi kadromuzla bu sezon can yakacak bir takım olmayı hedefliyoruz. Bir kimliğimiz olacak. İyi mücadele eden, direnen ve savunan. Maçlarımızı Pütürge’de oynamak için tesisimizi elden geçiriyoruz. İlk maç Yeşiltepe’de olacak. Şu an eksiklerimizi gidermeye yoğunlaştık.” Şeklinde konuştu. busabahmalatya.com

FATİH AVCI

Anahtar Kelimeler:
Nihat Bayındır
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