İlk olarak Manisaspor ile oynanacak maçla ilgili konuşan Ali Ravcı, “Artık son 10 haftaya giriyoruz. Bundan sonra hiçbir maç kolay geçmeyecek. Manisaspor bence ligin en tehlikeli takımlarından biri. Oyun kontrolünü ellerine geçirdiklerinde hücumda etkili olabiliyorlar. Bu onların en büyük silahı. Biz de bu sezon her maçı hakkını vererek oynayan bir ekibiz. Sakat ve cezalı oyuncularımız var ama bunları bahane etmeden aslan gibi mücadele edeceğiz.” Dedi.

“BU BÜYÜK BİR TUZAK”

Ligdeki genel sıralamanın kendilerini ekilemediğini aktaran Ravcı, “Hem puan olarak hem de psikolojik olarak şampiyonluk yarışında öndeyiz. Diğer takımlar ‘Malatya kaybederse biz kazanırsak şampiyon oluruz’ diyor. Ama biz, ‘kazanırsak şampiyonuz’ diyoruz. Bu ciddi bir avantajdır. Yarışta psikolojik üstünlük bizde. Malatya’nın 2 maç kaybetme opsiyonu var deniyor. Bu bir tuzak. Biz kaybetmeden şampiyon olmak istiyoruz. Bu ligde ardı ardına 2 maç kaybetmek demek bu saatten sonra büyük tehlike. Bu noktada bunca avantaj yakalamışken, şimdi Elazığ maçının yeriyle ilgili camiamızda bir huzursuzluk var. Ben eminim ki aklıselim her Malatyalı bu maçı nerede kazanacaksak orada oynayalım der. Çünkü biz de öyle diyoruz. Maç Nisan’da oynanacak ama federasyon şimdi yer göstermemizi istiyor. Biz İnönü Stadı’nın son durumu hakkında bilgi verdik ve Nisan ayına kadar zeminin daha da iyi olacağını ön gördük. Artık bundan sonrası TFF’de” dedi.

FATİH AVCI