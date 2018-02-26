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NEREDE KALMIŞTIK?

Süper Lig’de oynadığı son 3 maçı kazanamayan Yeni Malatyaspor sahasında lig sonuncusu Karabükspor’a patladı. Yabancı oyuncuları Doria, Khalid ve Barazite’in golleriyle sahadan 3 – 1 galip ayrılan sarı kırmızılı temsilcimiz puanı 31’e çıkardı, küme düşme hattıyla arasındaki farkı bir hayli açtı. Ev sahibinin tek golünü 90.dakikada Leandrinho penaltıdan kaydederken, maçın acemi hakemi Bahattin Şimşek ilk yarıda Yeni Malatyaspor’un net bir penaltısını vermedi. Khalid 5 haftalık gol orucunu bozarak 10 gole ulaşırken, formsuz isimler Azubuike, Pereira ve Eren yedek kulübesinde kaldı.

NEREDE KALMIŞTIK?

Süper Lig’de oynadığı son 3 maçı kazanamayan Yeni Malatyaspor sahasında lig sonuncusu Karabükspor’a patladı. Yabancı oyuncuları Doria, Khalid ve Barazite’in golleriyle sahadan 3 – 1 galip ayrılan sarı kırmızılı temsilcimiz puanı 31’e çıkardı, küme düşme hattıyla arasındaki farkı bir hayli açtı. Ev sahibinin tek golünü 90.dakikada Leandrinho penaltıdan kaydederken, maçın acemi hakemi Bahattin Şimşek ilk yarıda Yeni Malatyaspor’un net bir penaltısını vermedi. Khalid 5 haftalık gol orucunu bozarak 10 gole ulaşırken, formsuz isimler Azubuike, Pereira ve Eren yedek kulübesinde kaldı.

busabahh
busabahh
26 Şubat 2018 Pazartesi 13:35
NEREDE KALMIŞTIK?

Yeni Malatyaspor, Süper Lig’de zor günler geçiren Karabükspor karşısında hata yapmadı. Favori olarak çıktığı müsabakada rakibini 3 – 1 mağlup eden sarı kırmızılılar bu sezonun en farklı 3. galibiyetine imza attı. Ligin ilk yarısında deplasmanda Karabükspor’u 4 – 2 mağlup eden temsilcimiz, 3 – 1’lik Osmanlı galibiyetinden sonra bu sezon yine 2 farklı galibiyet elde etmeyi başardı. Küme düşme barajıyla arasındaki farkı 10 puana çıkaran kaplanlar, Karabük’ü ateşe attı puan tablosunda 9. basamağa yükseldi.

EROL HOCA’DAN 4 DEĞİŞİKLİK!

Malatya Stadyumu’nda oynanan müsabakaya ilgi beklenenden az oldu. Karşılaşma için 7500 civarında bilet satılırken, karşılaşmaya 6 bin dolaylarında futbol sever giriş yaptı. Maç saati açık görünen hava yerini yağmura bırakınca bilet yükleyen bazı taraftarlar karşılaşmaya gelmedi, tribünler büyük ölçüde boş kaldı. Yeni Malatyaspor teknik direktörü Erol Bulut cezalı Sadık ve Issam’ın yerine Mina ve Rahman’ı 11’e dahil etti. Son haftalarda ciddi form düşüklüğü yaşayan Azubuike ve Pereira’yı da yedek soyunduran Erol Bulut, Sadio ve Dening’e 11’de şans verdi. Karabük galibiyetiyle Yeni Malatyaspor 3 haftalık kazanamama serisine son verirken, Khalid de attığı golle 5 maçlık suskunluğunu bozmuş oldu. Faslı Süper Lig’de 10 gole ulaştı, Fenerbahçeli Gıulıano’yu yakaladı... Detaylar Sayfa 15’te!

MAÇTAN DAKİKALAR...

GOOLLL 23. dakikada Aytaç'ın kullanıldığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde iyi yükselen Doria meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

32. dakikada Cem’in kullandığı serbest vuruşta top az farkla dışarı gitti.

44. dakikada ceza sahasına giren Adem şutunu çekti, kaleciden dönen topu Dening tamamlamaya çalıştı ancak bu kez de defans araya girerek meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

45. dakikada Yeni Malartyaspor penaltı bekledi, Bahattin Şimşek vermedi. Adem’in şutunda top kaleciden ceza sahası dışına sekti, Rahman gelişine vurdu, Karabük’te Ishak kaleye yönelen şutu elle kesti, hakem yoğun itirazlara rağmen oyunu devam ettirdi.

52. dakikada Adem’in pasında topla buluşan Barazite ceza yayı üzerinden şutunu çekti ancak kaleci Çağlar iki hamlede topu kontrol etti.

54. dakikada Adem ceza sahası sol çaprazında rakiplerinden sıyrıldıktan sonra şutunu çekti meşin yuvarlak direğe çarpıp oyun alanını terk etti.

GOOLLL 60. dakikada Cissokho’nun sol kanattan yerden ceza sahasına gönderdiği topa dokunan Boutaib, meşin yuvarlağı kalecinin solundan ağlara gönderdi. 2 - 0

GOOLLL 69. dakikada Gilberto’nun altı pas içerisine gönderdiği top defansa çarptıktan sonra boşta kaldı oluşan karambolda Barazite topu ağlara gönderdi: 3 - 0

87. dakikada kısa paslarla ceza sahasına giren Leandrinho kaleci ile karşı karşıya kaldıktan sonra şutunu çekti top Ertaç’ta kaldı.

GOL 90. dakikada Mina’nın rakibine yaptığı hareket sonrası Leandrinho, kazanılan penaltıyı gole çevirdi. 1 - 3         busabahmalatya.com 

FATİH AVCI

Anahtar Kelimeler:
Yeni MalatyasporKarabüksporBahattin ŞimşekKHALİD
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