Yeni Mahalle Spor salonunda başlayan şampiyonaya 21 ilden yaklaşık 700 kişi katılım gösterdi. Adıyaman, Ankara, Mersin, Adana, Konya, Kayseri, Van, Sivas, Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl, Diyarbakır, Mardin, Batman, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Kahramanmaraş, Ordu ve İstanbul’dan şampiyonaya katılan sporcular kıyasıya yarışmaya başladı.

Yapılan şampiyonayla ilgili açıklamalarda bulunan Adıyaman Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, “ Bu organizasyonu geçen yıl başlatmıştık. Bu yılda organizasyonun devamını getiriyoruz. Nemrut Dağı Komagene Karate Turnuvasıydı. Bu sene biliyorsunuz 15 Temmuz 2016 tarihinde darbe girişiminden sonra ülkemizdeki özellikle birlik ve beraberliğimizi unutmak ve unutturmamak adına bizlerde spor organizasyonları düzenliyoruz. Bu yıl ki organizasyonumuza 15 Temmuz şehitlerimizi ve gazilerimizi anıyoruz” dedi.

İHA